Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde yedi yeni park yapıldı, üçü de tepeden tırnağa yenilendi Yeni parklarda engelli bireyler de unutulmadı

Balıkesir’in Ayvalık Belediyesi, kentin çeşitli bölgelerinde yedisi yeni, üçü yeniden düzenlenen on parkı birden hizmete açmaya hazırlanıyor. Çamlık’tan Sarımsaklı’ya, Altınova’dan Kazım Karabekir Mahallesi’ne kadar uzanan bölgede açılacak olan parklarda engelliler de unutulmadı. Ayvalık Adliyesi karşısındaki Aksoy Caddesi 5. Sokak’ta açılışı yapılacak olan engelsiz park alanında engelli bireyler sıkıntı yaşamadan parkın tadını çıkaracak.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, göreve geldikten sonra sürdürülen çalışmalar kapsamında, uygun parseller bulunduğunda Ayvalık’ın her semtine, park ve oyun alanları kazandırmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Ergin, “Kamuya ait ister bir dönüm ister 500 metrekarelik bir alan olsun; çocukların oynayacağı, büyüklerin nefes alıp gezip dolaşacağı yeşil alanlar haline getiriyoruz. Toplamda on bin metrekarelik alanı kaplayan parkların peyzaj çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların hizmetine açıyoruz” dedi.

Yedi parkın yeni yapıldığını, üç parkın da tepeden tırnağa yenilenerek oyun grubu, spor aletleri ve çevre düzenlemeleriyle 7'den 70'e herkesin yararlanacağı alanlar yaratıldığını ifade eden Başkan Ergin, “Çocuk oyun alanı, spor aletleri, banklar, çöp kutuları, mevsimlik çiçekler, herkesin emeğine sağlık. Biz parkları yapıp mahalle sakinlerine teslim ediyoruz, koruyup, sahip çıkacaklarını düşünüyoruz” diye konuştu.

