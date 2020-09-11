AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu

İHA

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bayram AK Gençlik olarak İmam Hatip Liselerine yapılan saldırılara izin vermeyeceklerini belirterek, Erol Mütercimler hakkında işlem yapılmasını istediklerini bildirdi.

AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu

AK Parti Balıkesir Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Zahid Bayram İmam Hatip okulları mezunlarına yönelik açıklamalarından dolayı Erol Mütercimler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bayram AK Gençlik olarak İmam Hatip Liselerine yapılan saldırılara izin vermeyeceklerini belirterek, Erol Mütercimler hakkında işlem yapılmasını istediklerini bildirdi.
İmam Hatip Lisesi mezunlarına yapılan saldırının ülkenin birlik ve beraberliğine yapılan saldırı olarak gördüklerini ifade eden AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı m. Zahid Bayram Erol Mütercimler’in yaptığı açıklamayı kınadıklarını da ifade etti.

“İmam Hatip Liseleri ülkemizin genel eğitim sisteminin bir parçasıdır”
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram suç duyurusundan önce Balıkesir Adliyesi’nde yaptığı açıklamada, “Bizler bugün burada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ülkemize büyük hizmetleri olan pek çok kişiyi yetiştiren İmam Hatip Liselerinin, İmam Hatip Lisesi mezun ile mensuplarının yanında bulunmak ve İmam Hatip Liselerine ve mezunlarına karşı son derece ağır ve çirkin ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunmak için toplandık. Hepimizin bildiği gibi İmam Hatip Liseleri, ülkemizdeki genel eğitim sisteminin bir parçasıdır. Türkiye’de gün geçtikçe halkımızın yoğun ilgisini ve beğenisini kazanan İmam Hatip Liselerinde, fen ve edebiyat derslerinin yanı sıra İslami ilimlerle ilgili dersler modern eğitim ortamlarında eş zamanlı okutulmaktadır. Bu yönüyle İmam Hatip Liseleri pek çok dünya ülkesinin ilgisini çekmekte ve özgün bir model olarak gündeme gelmektedir. İmamHatipliler üniversiteye giriş sınavlarından bilgi yarışmalarına münazaralardan çeşitli sosyal aktivitelere kadar pek çok alanda başarılarını ispatlamıştır. İmam Hatip Lisesinden mezun olanların önemli bir kısmı mesleğine yönelmiştir. Mezun olduktan sonra –İlahiyat dışında yüksek tahsil yapanlar, intisap ettikleri her alanda diğer arkadaşları ve meslektaşları ile uyum içinde işlerini başarıyla yürütmüşlerdir ve yürütmektedirler. Ülkemizin birlik, beraberlik, asayiş, kalkınma, ahlaki davranış ihtiyaçlarına önemli katkıları vardır. Hal böyleyken, bütün bunlar birer gerçek ve istatistiklerle sabit bulunduğu halde, İmam Hatip Liseleri ve liselileri hakkında oluşturulmaya çalışılan yanlış, çirkin ve algı ile her daim mücadele edeceğimizin bilinmesini isteriz” diye konuştu.

“İmam Hatip Lisesi mezunlarını yalnız bırakmayacağız”
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları olarak İmam Hatip Lisesi mezunlarını yalnız bırakmayacaklarını da dile getiren M. Zahid Bayram, “Bizler AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları olarak, İmam Hatip Lisesi mezunları, mensupları ve İmam Hatip Liselerine yürekten bağlı gençler olarak ve ne İmam Hatip Liselerini ne İmam Hatip Lisesi mezun ve mensuplarını asla yalnız bırakmayacağız. Kimsenin Türkiye’nin güzide okulları ve mezunlarını kötülemesine ve iftira etmesine asla izin vermeyeceğiz. Yine bilinmesini isteriz ki, İmam Hatip Liselerini seven, çocuklarını bu okullara gönderen, mezunlarının ülke için faydalı olduğuna inanan milyonlar, bu ağır ve çirkin ithamlara asla razı olmayacak ve imkan vermeyeceklerdir” ifadelerini kullandı.

“Hadsizce yapılan açıklama bir eğitimciye yakışmadı”
AK Parti Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanı M. Zahid Bayram açıklamasının sonunda Erol Mütercimleri kınadıklarını da kaydederek, “Erol Mütercimler denen şahsın yaptığı hadsizce açıklamayı kınıyoruz. Bizim AK Parti Gençlik Kolları burada duruşumuz çok nettir. Kendisi bir eğitimci olduğu halde yaptığı açıklamalar hiçbir eğitimciye yakışmayacak açıklamalardır. Bu yapılan açıklamaları biz birliğimize, beraberliğimize yapılan hadsizce bir saldırı olarak görüyoruz ve gençlik kolları olarak kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. İmam Hatip okulları gibi bütün değerli okullarımız bizim ülkemizin bir değeridir ve hepsinin kıymeti vardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu
Manyas’ta çeltik hasadına başlandı
YEREL HABERLER Manyas’ta çeltik hasadına başlandı
Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde yedi yeni park yapıldı, üçü de tepeden tırnağa yenilendi Yeni parklarda engelli bireyler de unutulmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde yedi yeni park ...
Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı Sağlık çalışanlarının ve bir hasta yankının saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamera görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ...
Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ediyor Kaymakam Ünsal, "Denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ...
Jandarma son 1 ayda aranan 293 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma son 1 ayda aranan 293 kişiyi yakaladı
RH Bandırmaspor'da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'da iki futbolcuda Covid-19 tespit ...
Jandarma kayıp koyunları bularak sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma kayıp koyunları bularak sahibine teslim etti
Ayvalık’ta pandemiye rağmen “sıfır atık” için mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta pandemiye rağmen “sıfır atık” için ...
Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü Balıkesir polisi, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya ...
10 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 10 ilde FETÖ operasyonu
Ayvalık’ta darp edilen hemşireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı Saldırganın elinde kurtarmak isterken bıçaklanan hasta, sağlık çalışanlarınca kahraman ilan edildi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta darp edilen hemşireleri kurtarmak isteyen ...
Başkan Yılmaz: Hak ve çıkarlarımızı savunacağız
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: Hak ve çıkarlarımızı savunacağız
Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı
Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
YEREL HABERLER Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta ...
Ayvalık’ta jandarma 318 kilo kubar esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarma 318 kilo kubar esrar ele geçirdi
Gönen'de 44 vatandaşa 39 bin 600 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Gönen'de 44 vatandaşa 39 bin 600 TL ceza kesildi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gezi teknesinde toplandı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gezi teknesinde ...
Balıkesir'de 'toplu hayır yemekleri' yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'toplu hayır yemekleri' yasaklandı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Yunan sınırında deklarasyon Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden ortak Mavi Vatan Deklarasyonu Başkan Yılmaz: "Hak ve çıkarlarımızı savunacağız"
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Yunan sınırında ...
Manyas’ta maske takmayan 25 vatandaşa ceza yazıldı
YEREL HABERLER Manyas’ta maske takmayan 25 vatandaşa ceza yazıldı
Balıkesir'de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı
11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER 11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle ...
Dursunbey'de 1 mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Dursunbey'de 1 mahalle karantinaya alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X