Balıkesir'de kaza: 1 yaralı

Erzincan'dan salgın döneminde dünyanın dört bir yanına meyve suyu ihracatı

Soylu açıkladı! Kafe ve restoranlarda saat 12.00'den itibaren...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre. Bandırma’dan Erdek istikametine gelen 10 NC 434 plakalı özel oto, Kırsal Yukarı Yapıcı Mahallesi’nden gelmekte olan 10 PG 143 plakalı hafif ticarî araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle özel otoda bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla yaralının tedavisini kaza yerinde yapıldı. Kazaya karışan araç sürücüleri için trafik polisleri tarafından kaza tutanağı düzenlenirken, çekici yardımı ile araçlar kaza yerinden kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.