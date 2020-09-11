Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş

DHA

Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş


Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesindeki sağlık ocağında, annesine vurdurmak istediği zatürre aşısının olmadığını öğrenince 3 hemşireyi darbeden, yardıma gelen bir hastayı da bıçaklayarak yaralayan E.B.K.´nin (41) kaçarken, "Bıçak alıp gelsem, hepsini öldürsem, bana hiçbir şey yapmazlar" dediği ileri sürüldü. Jandarma tarafından yakalandıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan E.B.K.'nin darbettiği hemşireler ile diğer sağlık personelinin rapor alarak bugün işe gelmediği sağlık ocağında, başka yerlerden görevlendirmeyle gelen personel görev yapıyor. 2 jandarma eri de sağlık ocağı önünde nöbet tutuyor.
Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde dün yaşanan olayda, E.B.K. yanındaki annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Aşı olmadığının söylenmesi üzerine ayrıldığı sağlık merkezine yeniden gelen E.B.K., hemşire Hande Ç.'ye yumruk atıp, başını masaya vurdu. Hemşire Ayşe B.'yi de saçından tutup yerde sürükleyen saldırgan, meslektaşlarının yardımına koşan hemşire Ayşe S.'nin ise koluna vurdu.
E.B.K., iğne yaptırmak için sağlık merkezinde olan ve duruma müdahale etmek isteyen Abdullah S.'yi bacağından bıçakladı. Kaçan saldırgan, ihbar üzerine çalışma başlatan jandarma tarafından yakındaki bir alışveriş merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı.E.B.K., sevk edildiği adliyede, nöbetçi  mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
PERSONEL RAPOR ALDI
Saldırının yaşandığı merkezdeki personel, rapor alarak bugün işe gelmedi. Görevlendirmeyle gelen sağlık personelinin görev yaptığı aile sağlığı merkezi önünde 2 jandarma eri, nöbet tutuyor.
Adının açıklanmasını istemeyen 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi çalışanı, yaşananları şöyle anlattı:
"Dışarı çıktığımda iki hasta birbirine girmişti. Kapının önünde bir arbede yaşandı. Doktorlarımız çıkıp, müdahale etmeye çalıştı. Hemen telefona sarıldım, 156`yı aradım. 'Sıra kavgası yapılıyor, ayıramıyoruz, gelin yardım edin' dedim. Ben içeri girerken o bıçakla dışarı çıktı. Etrafı kan götürüyordu. Hemşirelerimizi yaralamış.  O sırada saldırganın anahtarı aradığını fark ettik. Bizi, içeri kilitleyecek, hepimizi bıçaklayacak. O sırada bizimkiler müdahale ediyor, arbede yaşanıyor ve kaçmak zorunda kalıyor. Tüm çalışanlar rapor aldı, işe gelemedi. Ama şahıs serbest bırakılmış. Herkes kendi canını düşünüyor. İnsanlar korkuyor. Şu an jandarma ekipleri burada. Olay sonrasında konuştuğumuz bir hasta, saldırganın koşarken 'Eve gidip bıçak alıp gelsem ve bunların hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapmazlar´ dediğini anlattı. 
Serbest kalacağım cesareti ile bu olayı yapıyor.  Bu olay bilinçli yapılmış bir olay."   DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Fatih Emrah ERDOĞAN-Kadri KAYA
2020-09-11 14:54:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haluk Levent Neslican için konser verecek Konser geliri ile Neslican Tay’ın anıt mezarında Marmara mermeri kullanılacak
YEREL HABERLER Haluk Levent Neslican için konser verecek Konser ...
Balıkesir'de kaza: 1 yaralı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaza: 1 yaralı
Balıkesir'de makilik alan yangını
YEREL HABERLER Balıkesir'de makilik alan yangını
AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu
YEREL HABERLER AK Gençlerden Mütercimler’e suç duyurusu
Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu
YEREL HABERLER Balıkesir'de MHP'nin kongre takvimi belli oldu
Manyas’ta çeltik hasadına başlandı
YEREL HABERLER Manyas’ta çeltik hasadına başlandı
Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde yedi yeni park yapıldı, üçü de tepeden tırnağa yenilendi Yeni parklarda engelli bireyler de unutulmadı
YEREL HABERLER Ayvalık’ın çeşitli semtlerinde yedi yeni park ...
Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı Sağlık çalışanlarının ve bir hasta yankının saldırıya uğradığı olayın güvenlik kamera görüntüler ortaya çıktı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına yapılan saldırının görüntüleri ...
Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ediyor Kaymakam Ünsal, "Denetim ve kontrollerimizi aralıksız sürdürüyoruz"
YEREL HABERLER Edremit’te COVID-19 denetimleri devam ...
Jandarma son 1 ayda aranan 293 kişiyi yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma son 1 ayda aranan 293 kişiyi yakaladı
RH Bandırmaspor'da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi
YEREL HABERLER RH Bandırmaspor'da iki futbolcuda Covid-19 tespit ...
Jandarma kayıp koyunları bularak sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Jandarma kayıp koyunları bularak sahibine teslim etti
Ayvalık’ta pandemiye rağmen “sıfır atık” için mücadele sürüyor
YEREL HABERLER Ayvalık’ta pandemiye rağmen “sıfır atık” için ...
Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya suçüstü Balıkesir polisi, dolandırıcıyı kıskıvrak yakaladı
YEREL HABERLER Altınlarla kaçmaya çalışan dolandırıcıya ...
10 ilde FETÖ operasyonu
YEREL HABERLER 10 ilde FETÖ operasyonu
Ayvalık’ta darp edilen hemşireleri kurtarmak isteyen hasta bıçaklandı Saldırganın elinde kurtarmak isterken bıçaklanan hasta, sağlık çalışanlarınca kahraman ilan edildi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta darp edilen hemşireleri kurtarmak isteyen ...
Başkan Yılmaz: Hak ve çıkarlarımızı savunacağız
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: Hak ve çıkarlarımızı savunacağız
Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de jandarma 318 kilogram esrar yakaladı
Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını bıçakladı
YEREL HABERLER Aşı bulamayınca 3 hemşireyi darbedip, bir hasta ...
Ayvalık’ta jandarma 318 kilo kubar esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta jandarma 318 kilo kubar esrar ele geçirdi
Gönen'de 44 vatandaşa 39 bin 600 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Gönen'de 44 vatandaşa 39 bin 600 TL ceza kesildi
Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gezi teknesinde toplandı
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi gezi teknesinde ...
Balıkesir'de 'toplu hayır yemekleri' yasaklandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 'toplu hayır yemekleri' yasaklandı
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Yunan sınırında deklarasyon Balıkesir Büyükşehir Meclisi'nden ortak Mavi Vatan Deklarasyonu Başkan Yılmaz: "Hak ve çıkarlarımızı savunacağız"
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden Yunan sınırında ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X