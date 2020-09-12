Çeltik ambarı Manyas'ta, hasat başladı



Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Manyas ilçesinin tarım ürünlerinin başında gelen çeltikte, hasat başladı.

Ekim alanı her geçen yıl artan ve geçtiğimiz yıla göre Manyas´ta 5 bin dekar daha fazla ekimi yapılan çeltikte, hasat başladı. Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, "Manyas ilçemizde 70 bin dekar çeltik ekimi yapıldı. Çiftçilerimiz baldo türünden çok, hastalığa mukavemetli olan çeltik türlerini tercih ediyor. Yerli çeşitlerimizde ekimden hasat süresine kadar geçen süre 120 gün iken, yabancı çeşitler 130 günde hasat edilir. Havaların güzel gitmesi çeltik üreticisinin de işine geliyor. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder. Verimler de oldukça güzel, bu da zaten ortada görünüyor, üretici arkadaşlarımız yabancı ot ile de genel anlamda iyi mücadele etmişler. Çeltik üreticimizin ben bu yıl emeğinin karşılığını alacağına inanıyorum" dedi.

İlçede ilk kez 2 yıldan beri damlama sulama ile çeltik yetiştiren kırsal Eskiçatal Mahallesi´nden Mustafa Sevinç, "Eskiçatal köyünde 280 dekar alanda çeltik ekimi yapıyoruz, 10 yıldır bu işin içindeyim. Üniversiteyi bitirdikten sonra, küçüklüğümüzden beri bu işin içinde olduğumuz için bu işi seviyoruz. Hayırlısıyla harmanımıza başladık, daha yeşil olanlar da var, verimler güzel duruyor, fiyatlar da iyi, maliyetlerde en büyük giderimiz ilaç ve gübre pahalı, tohumumuzu kendimiz karşılıyoruz" diye konuştu.

Manyas'ta çeltik hasadının Eylül ayının sonuna kadar süreceği, ortalama verimin ise dekar başına Osmancık türü cinslerde 800 kilograma kadar çıktığını, baldo türü cinslerde ise bu rakamın en fazla 600 kilogramı bulduğu belirtiliyor. Hasat edilen çeltikler kurutma makinelerinden kurutulduktan sonra, satışa sunuluyor veya depolanıyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Manyas Süleyman ÖZAYDIN

2020-09-12 11:59:02



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