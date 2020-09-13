3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklayan saldırgan itiraz üzerine tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklayan saldırgan itiraz üzerine tutuklandı

DHA

3 hemşireyi darp edip, hastayı bıçaklayan saldırgan itiraz üzerine tutuklandı


Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in Ayvalık ilçesinde 3 hemşireyi darp edip, onları kurtarmaya gelen hastayı da bıçaklayan Engin Barış Kırmızıçiçek (41), adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde 10 Eylül'de meydana geldi. Annesine zatürre aşısı yaptırmak isteyen Engin Barış Kırmızıçiçek, iddiaya göre, aşı olmadığı söylenince evden bıçak alıp geldi. Kırmızıçiçek, 3 hemşireyi dövdü, hasta olarak olay yerinde bulunan akademisyen Abdullah S. de sağlıkçıları kurtarmak için araya girdi. Abdullah S., saldırgan tarafından bıçaklandı, hastanede tedaviye alındı. Jandarma tarafından gözaltına alınarak nöbetçi mahkemeye sevk edilen Engin Barış Kırmızıçiçek, serbest bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine Engin Barış Kırmızıçiçek, yeniden gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Engin Barış Kırmızıçiçek, Burhaniye Cezaevi'ne gönderidi. DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Hüsnü EVREN
2020-09-13 11:40:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de adam öldürme suçundan aranan 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de adam öldürme suçundan aranan 2 kişi ...
Balıkesir'de polisten şafak operasyonu Polis uyuşturucu operasyonunda 14 silah ve uyuşturucu hap ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten şafak operasyonu Polis ...
Balıkesir'de polis son 1 haftada 28 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis son 1 haftada 28 silah ele geçirdi
Balıkesirspor'da Mrsic'in testi pozitif çıktı!
YEREL HABERLER Balıkesirspor'da Mrsic'in testi pozitif çıktı!
3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER 3 hemşireyi darp edip bir hastayı bıçaklayan ...
Kapya biber korona virüse kurban gitti
YEREL HABERLER Kapya biber korona virüse kurban gitti
3 kişinin öldüğü çay bahçesi saldırısıyla ilgili davaya devam edildi
YEREL HABERLER 3 kişinin öldüğü çay bahçesi saldırısıyla ilgili ...
Marmara ilçesi Kent Müzesi’ne kavuşuyor
YEREL HABERLER Marmara ilçesi Kent Müzesi’ne kavuşuyor
Kaymakam Pazar yerinde megafonla halkı korona virüse karşı uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam Pazar yerinde megafonla halkı korona virüse ...
Burhaniye’de meydana gelen kazada yaralanan at uyutuldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de meydana gelen kazada yaralanan at ...
Ayvalık’taki kazada can pazarı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ayvalık’taki kazada can pazarı: 1 yaralı
Evde izolasyonu delene idari para cezası Vali Şıldak, "Evde izolasyonu delenler yurtlara sevk edilecek"
YEREL HABERLER Evde izolasyonu delene idari para cezası Vali Şıldak, ...
Çeltik ambarı Manyas'ta, hasat başladı
YEREL HABERLER Çeltik ambarı Manyas'ta, hasat başladı
Jandarmadan 3 bin 564 araca trafik denetimi Kurallara uymayan 148 araca 75 bin TL. ceza uyguladı
YEREL HABERLER Jandarmadan 3 bin 564 araca trafik denetimi Kurallara ...
17 Eylül Stadı yeni sezona hızla hazırlanıyor
YEREL HABERLER 17 Eylül Stadı yeni sezona hızla hazırlanıyor
AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, “Engelliler baş tacımızdır” BOED’den AK Parti’nin çiçeği burnunda yönetimine nazik ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür, “Engelliler baş ...
Ümit Arslan mali durumu değerlendirdi
YEREL HABERLER Ümit Arslan mali durumu değerlendirdi
BAÜN'de Hasat Zamanı
YEREL HABERLER BAÜN'de Hasat Zamanı
Sevgi Evi Sakinlerinin Hamam Keyfi
YEREL HABERLER Sevgi Evi Sakinlerinin Hamam Keyfi
Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş (2)
YEREL HABERLER Hemşireleri darbeden saldırgan, 'Hepsini öldürsem ...
Edremit’te korona virüsle etkin mücadele için 200 kişilik tim göreve başladı
YEREL HABERLER Edremit’te korona virüsle etkin mücadele için 200 ...
Edremit'te 169 yıllık cami restorasyonu tamamlanarak sade bir törenle hizmete açıldı
YEREL HABERLER Edremit'te 169 yıllık cami restorasyonu tamamlanarak ...
Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Balıkesir'de makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Burhaniye’de Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Burhaniye’de Covid-19 denetimleri sıklaştırıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X