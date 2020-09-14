Balıkesir'de 32 aranan şahıstan 7'si tutuklandı

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Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 32 kişiyi yakalarken, haklarında hapis cezası olan 7 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir il genelinde 'Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda Balıkesir 15 İl Merkezinde 15 kişi, Ayvalık ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 2, Edremit ilçesinde 7, Erdek ilçesinde 1, Manyas ilçesinde 1, Savaştepe ilçesinde 1, Sındırgı ilçesinde 1 ve Susurluk İlçesinde 1 olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 32 şahıs yakalandı. Haklarında hapis cezası kararı bulunan 7 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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