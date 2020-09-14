Balıkesir'de izolasyon kuralını ihlal edenler yurtlara alınmaya başladı

Balıkesir'de izolasyon kurallarını ihlal eden pozitifli vatandaşlar KYK'ya ait Hasan Basri Çantay öğrenci yurdunda denetim altına alınmaya başladı. Evde izolasyon kuralını ihlal eden ve sokağa çıkan bu vatandaşlara ayrıca 3 bin 180 TL. idari para cezası uygulanıyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, Covid19 pozitif tanılı ve temaslı vatandaşlardan, evde izolasyonda olması gerekirken, bu kuralı ihlal ederek ikametlerinden dışarı çıkanların Balıkesir Üniversitesi Kampüsü içinde bulunan Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurduna sevk edilerek burada tutulmaya başlandığını, ayrıca bu kişilere 3 bin 180 TL idari para cezası uygulandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı belirtti. Kamu sağlığını koruma ve hastalığın yayılmasını önlemeye yönelik gerekli her türlü tedbirin alınmaya devam edileceğini bildiren Vali Şıldak, herkesin salgından korunma noktasında maskemesafehijyen kurallarına riayet etmesini istedi.

Vali Şıldak paylaşımında ayrıca bilinçli ve hassasiyet gösteren vatandaşlardan; kurallara uymayarak tedbirleri ihlal edenleri, 0 533 384 5590 numaralı Whatsapp İhbar Hattını, 112 Acil Çağrı Hattını ve Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanarak ihbar etmelerini istedi.

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