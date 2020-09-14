Kaymakam Ünsal; “Maske takmamak kişisel hukukun ihlalidir”

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Koronavirüs (Covid19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, alınan tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal başkanlığında; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, banka yetkilileri ve kargo şirketlerinin katıldığı “Pandemi Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Edremit Şükrü Tunar Kültür merkezinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında; Edremit ilçesinde koronavirüs sürecinin yönetilmesi, alınan tedbirler, gerçekleştirilen denetim uygulamaları ve sağlık birimlerinin çalışmaları hakkında bilgiler sunuldu.

Kaymakam Ünsal maske takmamanın kişisel hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak, “Pandeminin ülkemizde ilk görülmeye başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığımız koordinasyonunda tüm kurumlarımız koronavirüse karşı bütün tedbirleri almıştır. Fakat burada maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uymak gerekiyor. En başta kendimiz bu kurallara uyacağız. Ve çevremizdekileri de bu hususta uyaracağız. Özellikle vurgulamak isterim ki, maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.”dedi.

Kaymakam Turgay Ünsal vatandaşlara seslenerek “Fakat geldiğimiz noktada bu hastalığı hafife alan ve önemsemeyen kişilerin olduğunu görüyoruz. Burada kolluk güçlerimiz (Emniyet, Jandarma Sahil Güvenlik, Bekçiler, Zabıta) kuralları ihlal eden kişiler ve kurumlara karşı gerekli müeyyideleri uygulayacaktır.

Toplum kısıtlamalardan yoruldu ve sosyalleşmek istiyor. Ama biz sosyal hareketliliği artırdıkça virüs daha hızlı yayılıyor. Önümüz kış ve bizi zorlu bir 6 ay bekliyor. Ekim başı gibi grip ve zatürre benzeri hastalıklar yaygınlaşmaya başlayacak. Mallesef ki Covid19 kışın daha fazla yayılıyor. Ve bizim sağlık çalışanlarımızı da düşünmemiz gerekiyor, sağlık sistemini işler ve ayakta tutmalıyız. Aynı zamanda ekonominin çarkları da dönmeli yani tedarik zinciri devam etmeli.”dedi.

Kurallara uyulmaz ise salgın ile mücadelenin zora gireceğini ifade eden Edremit Kaymakamı Ünsal “Kontrolü kaybetmemeliyiz. Kurallara uymayanlara istemesek de ceza uygulayacağız. Bunu vatandaşımızın yani kamunun sağlığını korumak için yapacağız. Eğer kurallara uyulmazsa salgınla mücadeleyi kazanamayız.”dedi.

Solunum cihazı ile soluk almaktan ise maske ile nefes almanın daha kolay olduğunu ifade eden Kaymakam Turgay Ünsal “Bazı vatandaşlarımız maske takmıyorlar. Nefes almakta zorlanıyoruz diyorlar. Ama şunu söylemeliyim ki; “Maske ile nefes almak, solunum cihazına bağlı nefes almaktan daha kolaydır”. Ayrıca her bireyin, diğer bireylere karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmesi lazım.

“Her işin başı sağlık” prensibiyle hareket ederek, Edremit’teki tüm kurum müdürlerimize şu talimatı veriyorum: Bizim şu anda en önemli gündem maddemiz pandemidir.”dedi.

Herkesin pandemi ile mücadelede taşın altına elini sokması gerektiğini ifade eden Kaymakam Ünsal “Pandemiyle mücadelede Edremit olarak daha fazla önlem almamız gerekiyor. Bütün kurumlarımız Pandemi ile mücadelede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir ve bu noktada herkes taşın altına elini koymalıdır. Son olarak; ilçemizde yaşayan bütün vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uymalarını, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini önemle rica ediyorum. Vatandaşlarımızın alınan tedbirlere riayet etmesi, salgının tamamen kontrol altına alınması bakımından son derece önemlidir” dedi. Toplantıya Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’da katıldı.

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