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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karesi Belediyespor bisiklet takımı turnuvalara hazır Karesi bisiklet ile formda kalıyor

İHA

Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı, pandemi sürecine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Takımın Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan'ın destekleriyle kurulduğunu belirten Antrenör Gürcan Atılmaz, bisiklet sürmenin kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızların yanında formda kalmak gibi insan sağlığına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Karesi Belediyespor bisiklet takımı turnuvalara hazır Karesi bisiklet ile formda kalıyor

Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı, pandemi sürecine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Takımın Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’ın destekleriyle kurulduğunu belirten Antrenör Gürcan Atılmaz, bisiklet sürmenin kalp ve tansiyon gibi kronik rahatsızların yanında formda kalmak gibi insan sağlığına önemli katkıları olduğunu söyledi.

Karesi Belediyesi amatör spor ve sporculara destek olmaya devam ediyor. Karesi Belediyespor bünyesinde kurulan Bisiklet Takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Pandemi nedeniyle turnuvalara katılamayan takım haftanın 4 günü antrenman yapıyor. Takım antrenörü Gürcan Atılmaz, Karesi Belediyespor’un geçtiğimiz yıl bisiklet takımını kurduğu söyledi.
Başkan Orkan’a teşekkür
Takımın haftanın 4 günü çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Atılmaz, “Bisiklet takımımızın kurulması konusunda bize destek olan Karesi Belediyesi yöneticileri ve öncelikle Başkanımız Dinçer Orkan’ın önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak pandemiden dolayı sporcularımızı hazırlamamıza rağmen yarışmalar yapılamıyor. Haftanın yaklaşık 4 günü yaş guruplarına göre çalışıyoruz. Öncelikle teknik çalışmalar yaptık. Kondisyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Sporcularımız boş yollarda antrenmanlara başladı” dedi.
Sağlık için bisiklet sürün
Diğer sporlar gibi bisiklet sürmenin de insan sağlığı için yararları olduğunu belirten Atılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bisiklet sporu insan vücuduna en yararlı sporlardan diyebilirim. Uzun mesafe koşuda yapıyorum, yüzmeye de gidiyorum ama kalbi ritmik çalıştıran, istediğiniz zaman kalbi dinlendirebileceğiniz mükemmel bir spor aracıdır. Sadece gençler değil, belirli yaştaki herkese bisiklete binmeyi öneriyorum. Kalpdamar ve tansiyon rahatsızlıkları olanların rahatsızlıkları azalacaktır. Göbekteki yağları çok güzel eriten bir spor. Belediyemiz birçok bisiklet yolu yaptı. Bisiklet hem sağlık açısından hem de çevre açısından bir ulaşım aracı. Karesililer formda kalmak istiyorlarsa bisiklet kullanmalılar ”

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