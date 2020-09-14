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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cengiz hizmet için karış karış geziyor

İHA

Başkan Cengiz hizmet için karış karış geziyor

Balıkesir'in İvridi ilçesinin Belediye Başkanı Yusuf Cengiz İvrindi’nin her noktasını gezip, hizmet bekleyen noktaları yerinde görüyor.
Belediye Başkanlığı yürüttüğü ilçesinde hizmet akışını koordineli ve başarılı bir şekilde sağlayan Başkan Cengiz, ekibinin yürüttüğü çalışmaları, hizmet bekleyen noktaları yerinde inceleyip, mahalle muhtarları ve mahalle sakinlerinin taleplerini bir bir dinleyip notunu alıyor.
Mahalle ziyaretleri kapsamında gününü Büyükyenice mahallesini ziyaret ederek başlayan Başkan Cengiz mahallede yürütülen kilitli parke taşı çalışmalarını, tamamlanan istinat duvarı çalışmasını ve mahallede yapımı devam eden cami inşaatı alanını yerinde inceleyip, mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Ziyaretlerini Taşdibi Mahallesi ile sürdüren Başkan Cengiz mahalle muhtarı ile birlikte hizmet bekleyen noktaları yerinde inceledi.
Ulaşmadığımız mahalle değmediğimiz insan kalmayacak
Ziyaretler sonrası “ Bizim boş zamanımız yok. Günümüzün 24 saatini halkımıza hizmet için ayırıyoruz” diyen Başkan Cengiz “ Mahalle mahalle gezerek yürüttüğümüz çalışmaları, eksik kaldığımız ve hizmet bekleyen noktaları yerinde inceliyoruz. Memleketimizin her noktası ayrı değer. Her mahallemize ulaşarak, mahalle muhtarlarımızın ve mahallelerde yaşayan hemşerilerimizim taleplerine öncelik vererek koordineli çalışma içerisindeyiz. Bu negatif etken dahi bizim hizmet erişimi sağlamamıza engel değil. Her mahallemizde çalışmalarımız sürüyor”
Köylü milletin efendisidir
Mahalle ziyaretleri kapsamında KorucuBüyükyenice bölgesi dönüşü yol kenarında biber toplayan vatandaşlara selam vermeyi ihmal etmeyen Başkan Cengiz “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz demiş Atalarımız. Korucu Büyükyenice bölgesini ziyaret edip biber tarlasına uğramadan, biber toplamadan geçmek olmaz elbet. Çiftçilerimizin gülen yüzleri bizim servetimizdir.
Geçimini tarımdan sağlayan, üreten çiftçilerimize kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum.” diyerek tarlada çalışan işçilerle birlikte biber topladı
AkçalAkçalören’li hemşehrilerimize müjdemiz var
AkçalAkçalören ziyaretinde müjdeyi yerinde veren Başkan Cengiz “Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçemizde yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Asfaltlama planı içerisinde AkçalAkçalören mahallelerimiz de var. Bu iki mahallemizde yürütülecek çalışma inşallah önümüzdeki hafta başlayacak. Mahalle sakinlerimiz evlerine bozuk yoldan gitmekten ve yol kenarına ektiği ürünün zarar görmesinden kurtulacak” dedi. Başkan Cengiz’in yürüttüğü ziyaretlere Ak Parti İlçe Başkanı Muharrem Akçal’da eşlik etti.

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