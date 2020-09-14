Balıkesirspor - Giresunspor maçının ardından Mesut Dilsöz: “İlk maçı kazanmak önemli” Ümit Şengül: “Lisans sorunu nedeniyle gençlerle mücadele ettik”

TFF 1. Lig'in 1. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Giresunspor karşılaştı. Müsabakayı Balıkesirspor 31 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası ilk değerlendirmeyi yapan Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, galibiyeti hafta içinde koronavirüse yakalanarak Giresunspor maç kadrosundan çıkarılan Mrsic’e armağan etti.

Dilsöz, “Üç hafta çalıştık üçüncü hafta maç oynadık. Biraz zaman yönünden sıkıntımız oldu. Çok hazırlık maçı yapamadık. Biliyorsunuz pandemi dolayısıyla rakiplerinde aynı hastalıktan muzdarip olması dolayısıyla oynayamadık. Onun biraz ilk 30 dakikada falan cezasını çektik. Aynı zamanda ilk maçlar her zaman zor oluyor. Bu lig zaten çok zor bir lig. İlk 30 dakika maalesef kötü oynadık. Takımın yüzünü döndüremedik. Ön tarafla orta saha köprü kuramadık. Ön taraftaki oyuncularımıza uzun toplarla ulaşmaya çalıştık. Ama 30.’ncu dakikadan sonra özellikle Foxi’nin sorumluluk alarak takımın yüzünü döndürmesiyle biraz birazda olsa oyunu dengelemeye çalıştık.

Devre arasında gerekli uyarıları yaptık. Saha içinde sorumluluktan kaçmamak gerekiyor, herkes taşın altına elini koyacak. İkinci yarı istediğimize yakın bir oyun oldu. Bizim gerçek yüzümüz ikinci yarıda ki oyunumuz. Gollerin arka arkaya gelmesi, birçok gol kaçırdık. İlk maç olmasından çocukların heyecanından genç oyuncularımız vardı, rakibinde genç oyuncuları vardı.

Abraham 19 liginden geldi bize, Görkem bizim alt yapımızdan çıkan oyuncumuz. Emre orta saha oyuncusu olmasına rağmen sağ beke monte ediyoruz. Biraz bazı mevkilerde sıkıntımız oluyor. Arkadaşlarımız elinden geleni yaptı. İlk maçı kazanmak önemli.

Elimizdeki mevcut kadro ve oyunculardan en iyisini çıkarmaya çalıştık.

Haftaya daha rahat olup, daha çok sorumluluk alacağız. Daha iyi şeyler yapacağız. Topu daha iyi kullanacağız, basit hataları engellemeye çalışacağız. Yarından itibaren de Tuzla maçı çalışmalarına başlayacağız. İnşallah o maçta da istediğimiz sonucu alırız. Hiç bir şeyden şikayet etmiyorum. Yok transfer açık kapalı. Elimizde mevcut oyuncular var. En iyiyi elde etmeye çalışıyorum. Benim işim bu çünkü. Her hafta bizi daha iyiye götürecek buna inanıyorum” dedi.



Giresunspor cephesi

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, lisans sorunu nedeniyle genç bir takımla sahaya çıktıklarını vurgularken ilerleyen zamanlarda ligde ses getirecek bir Giresunspor izleteceklerini belirtti.

Giresunspor Teknik Sorumlusu Ümit Şengül, “Rakibimizi aldığı galibiyetten ötürü tebrik ediyoruz. Bugün çok konsantrasyon eksikliği yaşadık. Çünkü son ana kadar hangi takımla sahaya çıkacağımız belli değildi. Çünkü yeni transferlerin lisanları son anda çıktı ama buraya ulaştıramadık. Genç bir kadro ile çıkmak zorunda kaldık müsabakaya. O yüzden üzüntülüyüz tabi ki. Son anda açıldı transferimiz. Böyle olunca da gerek oynayan gerek dışarıda kalan oyuncularımızın konsantrasyonu bozuldu. Tam motive olamadık. İyi bir takım kurduğumuza inanıyoruz. Yaptığımız transferler önemli transferler ve ilerleyen süreçte iyi bir Giresunspor izleteceğimize inanıyoruz. Bu ligde inşallah ses getiren bir takım olacağız. Gerek yönetim gerek Giresun halkı gerek bizler bu işe yürekten inanıyoruz. Sürecin sonunda başarılı işlere imza atan hedefi kovalayan bir ekip olacağız” şeklinde konuştu.

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