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Ünlü iş adamı Cem Boyner’den örnek çevre temizliği projesi Ayvalık adalarında başlattıkları kampanyaya 5 balıkçı teknesi ve kaptanların yanı sıra 25 köylü kadın da destek verdi

İHA

Ünlü iş adamı Cem Boyner’den örnek çevre temizliği projesi Ayvalık adalarında başlattıkları kampanyaya 5 balıkçı teknesi ve kaptanların yanı sıra 25 köylü kadın da destek verdi

Türkiye’nin tanınmış iş adamlarından Cem Boyner, Balıkesir’in turizm alanında dünyaca ünlü Ayvalık ilçesinin 22 adasından 4’ünün örnek bir temizlik çalışmasıyla pırıl pırıl bir hale getirilmesini sağladı.
Ayvalık Belediyesi ile Setur Marina’nın da destek verdiği ada sahillerinin çöplerden temizlenmesine yönelik projenin bu yıl bir ilk olduğu ve önümüzdeki yıllarda da kapsamı genişletilerek geleneksel bir hale gelmesinin amaçlandığı öğrenildi.
Ünlü iş adamı Cem Boyner ise gönderdiği video aracılığıyla yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta sonu yaptıkları kapsamlı temizlik çalışmasında Ayvalık’ın etrafını kuşatan adaların temizlenmesini hedeflediklerini söyledi.
Başlattıkları kampanyaya 5 balıkçı teknesi ve kaptanların yanı sıra 25 köylü kadının büyük destek verdiklerini kaydeden Cem Boyner, “Projeyi Veysel Akçay yönetti. İlk gün 150 adet battal boy çuval çöp toplandı. Ayvalık Belediyesi’nin bizlere tahsis ettiği kamyonları dolduracak kadar çöp toplanıldı. Ertesi gün ise daha da büyük bir temizlik yapıldı. Toplamda yaklaşık 300 çuval çöp toplanılmasıyla temizliğin yapıldığı adalar, tertemiz görünümleriyle bambaşka bir güzelliğe kavuştu” dedi.
Söz konusu kıyı temizliği çalışmalarının bugüne kadar niye yapılmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Boyner, “Doğrusunu isterseniz, bu soruyu biz de kendi kendimize soruyoruz. Bunca yıldır. 25 seneye yakın Ayvalıklıyım. Adalarımız belki de bu kadar pis değildi. Belki de ‘Bu çöpleri bir başkası toplar’ diye mi düşündük? İnanın bunu bilmiyorum. Bunca sene hepimiz nasıl oldu da bu sahillerin bu hale gelmesini seyrede geldik. İnanın buna verilecek bir cevabım yok. ‘Ayıp ettik’ diye düşünüyorum. Hem kirletirken, hem de temizlemeyerek” ifadelerini kullandı.

“Umuyoruz ki, artık bu sahilleri gözbebeğimiz gibi koruruz”
Çocukken bir oyunlarının olduğunu söyleyen Cem Boyner, “İncir zamanı, yere düşen vıcık incirleri sopaların üzerine batırır ve bu sopaları pencerelerin camlarına doğru atardık. Sopalar gitmezdi ama o incirler camlara yapışırdı. Çok gülerdik. Kaçardık sonra da. Evlere de herhangi bir zarar gelmezdi. Ama Suadiye’de yürürken bir tane ev vardı. Bir camı kırıktı. Galiba metruk bir evdi. Sonra bir gün yine oradan geçerken, evin bir camının daha kırık olduğunu gördüm. O evin önünden geçerken, o evin camlarına incir yerine taş atardık. Çünkü bir evin cephesinde bir cam kırığı gördüğümüzde ve o ev öyle orada kalakaldığı sürece, gelen geçenin kalan camları kırma dürtüsü depreşiyor. Herkes o eve taş atıp bir tane daha cam kırıyor. Bana göre, biraz da bizim sahillerimizin kirletilmesi de böyle bir şey. Pırıl pırıl olan bir şeye insanın eli zarar vermeye gitmez. İçtiği pet şişeyi ya da peçeteyi atmaya gönlü razı olmaz. Ama zaten her taraf berbat ve kirli ise, o zaman ‘ne olacak, belki bir tane daha atalım’ diyerek kirletilebiliyor. Bu yüzden de ben; Ayvalık adalarında gerçekleştirdiğimiz temizlik operasyonundan sonra umuyoruz ki, artık bu sahilleri gözbebeğimiz gibi koruruz. Öyle olsun ya da olmasın, her sezon bu temizlik çalışmasını 34 kez tekrarlamayı umuyoruz. Çok destek veren var. Bu projeyi epey geliştirebileceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.
Cem Boyner, gerçekleştirdikleri anlamlı çalışma için Ayvalık Belediyesi, Setur Marina, tekne kaptanları ve denizcilere teşekkür ederek, önümüzdeki yıl bu imeceyi daha da büyük ve etkili hale getirerek Ayvalık adalarına ait sahilleri pırıl pırıl tutulabilecek ve hiç kimsenin kirletmeye kıyamayacağı hale getirmeyi amaçladıklarını da sözlerine ekledi.

Projeyi yürüten Kaptan Akçay memnun
Setur Marina kaptanlarından ve Cem Boyner’in teknesinin kaptanlığını yürüten Veysel Akçay, “Sağolsun Cem bey, böylesi anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine öncü oldu. Bu konuda Ayvalık Belediyesi, Setur Marina da bizlere çok yardımcı oldular. Adaların kıyılarındaki çöplerin toplanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.
Kaptan Akçay, iki günlük çalışmanın Ayvalık’ın; Karaada, İncirli, Pınar ve Maden adalarına yönelik olduğunu söyledi.

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