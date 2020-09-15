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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de İlköğretim haftası kutlandı

İHA

Balıkesir'de İlköğretim haftası kutlandı

Balıkesir’de 20202021 EğitimÖğretim Yılı İlköğretim Haftası etkinlikleri; Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı.
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıza Kılınç ve okul müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çelenk sunma töreni; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler ile ebediyete irtihal eden öğretmenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız törende yaptığı konuşmada: "20202021 eğitimöğretim yılına Covid19 salgınının gölgesinde, buruk bir sevinçle başlıyoruz. Mart ayından beri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın hastalıkla yoğun bir mücadele içindeyiz. Çocuklarımızın sağlığı için okullarımızı uzun bir süre evlere taşıdık. Uzaktan eğitimle, öğretmenlerimiz yavrularımızın eğitiminin aksamaması için özverili bir şekilde çalıştı.
Yeni normal düzende hem uzaktan eğitimle hem de yüz yüze eğitimle çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde eğitim almasını sağlamanın gayreti içinde olacağız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, 21 Eylül'de başlayacak aşamalı yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim desteğiyle bu yılki eğitimöğretim süreçlerini başarıyla gerçekleştireceklerine inanıyorum. 20 ilçemizdeki 1108 okulumuzda eğitimöğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesi için her türlü tedbir alınmıştır. Bu anlamda tüm velilerimiz rahat olabilirler. Salgın münasebetiyle yaşanan her sıkıntıyı aşacak güç ve kuvvetteyiz. Millet olarak el ele verdiğimiz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Yeter ki buna inanalım. Bu zor günleri de en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; 20202021 eğitimöğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.
Tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimizin İlköğretim Haftası kutlu olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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