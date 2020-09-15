Yeni eğitim-öğretim yılı ilköğretim haftası açılışı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 20202021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası Kutlama Töreni, saat 09.30’da, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Başaran ve okul müdürlerinin katılımlarıyla Şehit Hamdibey Meydanı’nda yapıldı. Maskesosyal mesafehijyen tedbirlerinin tam ve eksiksiz olarak alındığı törende, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldıktan sonra saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Yakup Özbek, günün anlamını ve önemini belirten tören sunumunda, “20202021 Eğitim Öğretim Yılı ilçemizde 23 bin 195 öğrenci ve bin 656 öğretmenimiz için 21 Eylül Pazartesi sabahı başlıyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de toplumsal hayatı sekteye uğratan salgın sürecinde çok özlediğimiz öğrencilerimize seyreltilmiş olarak da olsa kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşıyoruz. İsterdik ki sağlıklı ortamlarda tüm öğrencilerimize kavuşalım fakat içinde bulunduğumuz zaruri hâl sebebiyle öğrencilerimizin bir kısmıyla çalışmalarımızı uzaktan eğitim yoluyla devam ettireceğiz. Uzaktan eğitim çalışmalarını eğitimde kaybedilecek fert yoktur anlayışıyla yürüttüğümüzü ve titizlikle takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Eğitim şartlar ne olursa olsun taviz verilemeyecek, ertelenemeyecek bir olgudur. Dinimizin ilk emrinin “Oku” olması, Kurtuluş Savaşı gibi büyük bir mücadele içindeyken bile Mustafa Kemal Atatürk’ün maarif kongresini toplaması ve eğitimi vatan savunmasıyla aynı kefeye koyması da eğitimin önemini vurgulamaktadır.

Bizler eğitim camiası olarak ülkenin geleceğini inşa eden eğitimin de sağlık kadar hayati bir mesele olduğu bilinciyle okullarımızda tüm çalışmaları titizlikle tamamladık. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sağlığını önceleyerek temizlik ve hijyen konularında tüm önlemleri aldığımızı gönül rahatlığıyla belirtmek isterim. Bu anlamda desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz Valimiz Sayın Hasan Şıldak’a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yakup Yıldız’a, Kaymakamımız Sayın Turgay Ünsal’a, Edremit Belediye Başkanımız Sayın Selman Hasan Arslan’a, sahada özveriyle çalışan okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve yardımcı personelimize, öğrencilerimizi yetiştirme yolunda her zaman işbirliğiyle hareket edeceğimizi bildiğimiz değerli velilerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak verdiğimiz emeklerin, eğitimin tüm fertlerini kendini gerçekleştirme yolunda bir adım öteye taşıyabilmesi temennisiyle yeni eğitim öğretim yılının hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.