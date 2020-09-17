Motosikletli polislerden silah ve uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de Motosikletli Polis Timleri 3 şüpheli şahıs üzerinde yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile 2 silah ve bu silaha ait mermi ele geçirdiler.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince yapılan çalışmalarda; 3 şahıstan 340 adet uyuşturucu nitelikli hap, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 adet fişek, 24 adet extacy olarak tabir edilen uyuşturucu nitelikli hap, 23.94 gram esrar, 2.52 gram metamfetamin, Sarsılmaz marka tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek elde edilmiş, ayrıca basit yaralama suçundan aranan bir şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.