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Balıkesir’de 150 litre kaçak içki ele geçirildi

İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri sahte ve kaçak içki üreten bir kişinin ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında 150 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

Balıkesir’de 150 litre kaçak içki ele geçirildi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri sahte ve kaçak içki üreten bir kişinin ikamet adresine baskın düzenledi. Baskında 150 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak sahte içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar doğrultusunda Edremit İlçesi Altınoluk Mahallesinde H.T. isimli şahsın ikamet adresi ve eklentilerinde yapılan aramada 150 litre kaçak içki , 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma kazanı ve aparatları ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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