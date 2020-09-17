Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Polis operasyonlarda 41 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerde 5 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; 22 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 535 adet sentetik ecza hap, 91 gram esrar, 26,93 gram metamfetamin, 1,01 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 26 adet ecstasy hap ve 1 ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.
Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 6 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 6,47 gram bonzai, 3,38 esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 12,62 metamfetamin ele geçirildi.
Erdek İlçesinde yapılan çalışmada (2) şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 3.44 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Bandırma İlçesinde yapılan çalışmalarda 10 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 39,83 gram esrar, 15,07 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 32 sentetik hap ve 3 adet Payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirilmiştir. Erdek İlçesinde yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.