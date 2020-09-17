Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Polis operasyonlarda 41 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 41 şüpheliyi yakalarken, adli makamlara sevk edilenlerde 5 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada; 22 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 535 adet sentetik ecza hap, 91 gram esrar, 26,93 gram metamfetamin, 1,01 gram bonzai, 4 kök kenevir bitkisi, 26 adet ecstasy hap ve 1 ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

Edremit İlçesinde yapılan çalışmada 6 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, yapılan aramalarda; 6,47 gram bonzai, 3,38 esrar maddesi, 2 adet sentetik ecza hap, 12,62 metamfetamin ele geçirildi.

Erdek İlçesinde yapılan çalışmada (2) şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 3.44 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Bandırma İlçesinde yapılan çalışmalarda 10 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 39,83 gram esrar, 15,07 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 32 sentetik hap ve 3 adet Payp olarak tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirilmiştir. Erdek İlçesinde yapılan çalışmada 1 şahıs yakalanmış, yapılan aramalarda; 2 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.