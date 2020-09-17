Ot yangını korkuttu

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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan ot yangını itfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Çoruk Mahallesi kırsalında tarım arazilerine yakın bir alandan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ihbar etti. İzmirÇanakkale yolu üzerinde meydana gelen ot yangını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin zamanında müdahale ile büyümeden söndürüldü.

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