'Sağlık Akan Petekler'e ödül



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi 'Sağlık Akan Petekler' projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11´incisi düzenlenen 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nın Sağlıklı Çevre Kategorisi´nde, Jüri Özel Ödülü´ne layık görüldü.

Ana Arı ve Arı Ürünleri Üretim Tesisleri´ni kurarak, Türkiye´nin ilk ve tek ana arı üretim iznine sahip olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kentte arıcılığın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yaptığı çalışmaların sonuçlarını alıyor. Büyükşehir Belediyesi 'Sağlık Akan Petekler' projesiyle, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 11´incisi düzenlenen 'Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda, Sağlıklı Çevre Kategorisi´nde Jüri Özel Ödülü´ne layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde doğal ve organik ürün verimliliğini artırmayı ve arıcılık faaliyetlerini sürdürülebilir bir hale getirmeyi hedefliyor.DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-09-17 16:45:22



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