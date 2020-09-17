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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: Büyükşehirin egosu yok!

DHA

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: Büyükşehirin egosu yok!


Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey´deki yatırımları inceleyerek yeni müjdeler verdi. Başkan Yılmaz "İlçe ayırmaksızın belediyelerinin vaat ettikleriyle Büyükşehir Belediyesi´nin yapabileceklerini örtüştürmek için yola çıktık. Bunu herkes böyle bilsin; Büyükşehir´in egosu yok" dedi. 
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dursunbey ilçesinde incelemelerde bulundu. Dursunbey´de Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile birlikte inceleyen Başkan Yılmaz, yeni yatırımların ve projelerin de müjdesini verdi.
'ÇÖP SAHASI YEŞİL ALAN OLACAK'
Başkan Yücel Yılmaz´ın ilçedeki ilk durağı yapımı devam eden Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi oldu. Buradaki incelemelerinin ardından Yılmaz, inşası süren TOKİ Konutları ve Dursunbey Belediyesi´ne ait taş kırma tesisini inceledi. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan katı atık aktarma istasyonundaki çalışmaları inceleyen Başkan Yücel Yılmaz "Şehrimizde çöpü sorun olmaktan çıkaracak adımları atıyoruz. Kısa bir süre sonra Dursunbey´in atıklarını bu tesiste toplayacak ve ayrıştırmak üzere Balıkesir Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi´ne nakledeceğiz. İlçedeki mevcut düzensiz depolama sahasının da rehabilitasyonunu yaparak, yeşil alan olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.
9 BİN 500 METREKARE KAPALI PAZAR YERİ
Büyükşehir tarafından Saz bölgesinde inşa edilecek kapalı pazar yeri alanını da ziyaret eden Başkan Yücel Yılmaz "Dursunbeyli hemşehrilerim seçim döneminde bizden kapalı pazar yeri talep etmişti. Onların bu ihtiyacını gideriyoruz. Büyükşehir olarak 9 bin 500 metrekare alan üzerine kullanışlı ve modern bir kapalı pazar yeri yapacağız. Projesini hazırladığımız pazar yerinin ihalesini de bu ay gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
'TÜM İLÇELERİMİZE EŞİT HİZMET GÖTÜRME ÇABASINDAYIZ'
Saha incelemelerinin yanı sıra AK Parti ve MHP Dursunbey İlçe Teşkilatları'nı ziyaret eden, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yılmaz, son olarak muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 2020 Değerlendirme ve İstişare Toplantısı´nda katılarak, şu açıklamayı yaptı:
"Balıkesir´in, büyükşehir belediyesi olması bir medeniyet projesinin parçası. Recep Tayip Erdoğan gibi bir dünya liderinin izinden gidiyoruz. Göreve geldikten sonra tüm ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelip, ilçelerinizde seçim zamanı vaat ettiklerinizi ve ilçenin ihtiyaçlarını ortaya çıkarın dedik. İlçe belediyelerinin vaat ettikleriyle büyükşehirin yapabileceklerini örtüştürmek için yola çıktık. Bunu herkes böyle bilsin; Büyükşehir´in egosu yok. Tüm ilçelerimize eşit hizmeti götürme çabasındayız. Biz, insanımıza hizmet etmeyi kendimize dert edindik. Hizmet ederken de adaletli olmak istiyoruz. Biz, 5 yıllığına seçildik, 5 yıl içerisinde vaat ettiğimiz her şeyi en hızlı şekilde yapacağız."
DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-09-17 17:39:24

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