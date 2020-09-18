Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri adli makamlardan aldıkları arama emri ile 1 eve yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında; Altıeylül ilçesine bağlı Aynaoğlu kırsal mahallesinde ikamet eden T.A. isimli şüpheli şahsın ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda; 100 gram kenevir tohumu, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildiği öğrenildi.

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