Gönen'de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gönen'de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi

İHA

Gönen'de polis değeri 60 bin TL olan 588 kök kenevir ele geçirdi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri piyasa değeri 60 bin lira olan 588 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yapmış oldukları operasyonla piyasa değeri 60 Bin TL olan 588 Kök Hint keneviri ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin teknik ve fiziki takipleri sayesinde Gönen İlçesi Balya Yolu üzeri su kanalı civarında 588 Kök hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin kurutulduğunda yaklaşık 25 Kg uyuşturucu elde edildiği ve piyasa değerinin 60 Bin TL olduğu bilgisine ulaşıldı. Yapılan operasyonla alakalı yakalanan şüpheli E.Ç.'nin sorgulaması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de polis 4 silah ve 10 aranan şahsı yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 4 silah ve 10 aranan şahsı ...
Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan silah ve uyuşturucu operasyonu
Sındırgı’da susam hasadı başladı
YEREL HABERLER Sındırgı’da susam hasadı başladı
İl Sağlık Müdüründen şiddet isyanı
YEREL HABERLER İl Sağlık Müdüründen şiddet isyanı
Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik demektir
YEREL HABERLER Balıkesir Valisi Şıldak: Silah demek, acizlik ...
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: Büyükşehirin egosu yok!
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: ...
Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu
'Sağlık Akan Petekler'e ödül
YEREL HABERLER 'Sağlık Akan Petekler'e ödül
78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, rezidansta yakalandı
YEREL HABERLER 78 yaşındaki kadını 350 bin lira dolandıran 9 kişi, ...
Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
YEREL HABERLER Balıkesir AK Parti’de İlçe kongreleri başlıyor
Karesi hünerli eller sanal sergisi açıldı Karesi’nin hünerli elleri istihdama katılacak
YEREL HABERLER Karesi hünerli eller sanal sergisi açıldı Karesi’nin ...
Başkan Yılmaz'dan Dursunbey'e Big Bag Fabrikası Sözü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz'dan Dursunbey'e Big Bag Fabrikası Sözü
Vali Şıldak: “Son bir haftada kesilen cezalarda 3 kat artış gözlendi” “Yurtlarda tutulan vatandaş sayısı 44’e yükseldi”
YEREL HABERLER Vali Şıldak: “Son bir haftada kesilen cezalarda 3 kat ...
Balıkesir Büyükşehir’e “Sağlık Akan Petekler” projesiyle ödül
YEREL HABERLER Balıkesir Büyükşehir’e “Sağlık Akan Petekler” ...
Büyükşehir’in ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesi yenilendi Pandemiye rağmen sürdürülebilir kalite
YEREL HABERLER Büyükşehir’in ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ ...
Ot yangını korkuttu
YEREL HABERLER Ot yangını korkuttu
Balıkesir'de izolasyon kurallarını ihlal eden 15 kişi karantina alındı Balıkesir'de 44 kişi yurtta karantinaya alındı
YEREL HABERLER Balıkesir'de izolasyon kurallarını ihlal eden 15 kişi ...
Yaşlı kadını dolandırıp paraları lüks rezidansta harcarken JASAT'a yakalandılar
YEREL HABERLER Yaşlı kadını dolandırıp paraları lüks rezidansta ...
Uğur Mumcu Bulvarı yeni çehresine kavuşuyor
YEREL HABERLER Uğur Mumcu Bulvarı yeni çehresine kavuşuyor
Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yılı Kutlandı
YEREL HABERLER Bandırma'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 98. Yılı ...
Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Polis operasyonlarda 41 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.
YEREL HABERLER Balıkesir'de 5 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı Polis ...
Pazar yerinde kadınlar için mescit yapıldı
YEREL HABERLER Pazar yerinde kadınlar için mescit yapıldı
Balıkesir’de 150 litre kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir’de 150 litre kaçak içki ele geçirildi
Jandarmanın dikkati yakalattı
YEREL HABERLER Jandarmanın dikkati yakalattı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X