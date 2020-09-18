Gençlik ve Spor İl Müdürü Balıkesirspor'u ziyaret etti

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu Balıkesirspor kulübünü ziyaret ederek, futbol takımına baklava ikram etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, olağan kongrede işbaşına gelen Ümit Aslan ve yönetimine şube müdürleriyle birlikte ziyarette bulunarak görevlerinin hayırlı olması temennilerini iletti.

Yeni yönetimin tüm şartların üstesinden geleceğine inandığını belirten Lokman Arıcıoğlu, kurum olarak kulübün her zaman yanlarında olacaklarını, destekçileri olduğunu ifade etti. Kalıcı çözümün her zaman altyapıdan geçtiğini, gençlerimize güvenilmesini gerektiğini söyleyen İl Müdürü Arıcıoğlu, takımın genç kadrosunun oynadıkça tecrübe kazanacağını ve başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

Kulüp Başkanı Ümit Aslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Bir süre antrenmanı Kulüp Başkanı ile birlikte izleyen İl Müdürü Arıcıoğlu, antrenman sonunda futbolculara baklava ikram ederek başarılar diledi.

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