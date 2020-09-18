Zeytincilere pandemi denetimi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kaymakam Turgay Ünsal koordinasyonunda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla zeytincilere pandemi döneminde gıda denetimi gerçekleştirildi.

Edremit’te zeytin ve zeytinyağı alanında faaliyet yürüten firmalar ziyaret edilerek gıda denetiminin yapıldı. Denetime; Kaymakam Turgay Ünsal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Özbudak ve kontrol ekipleri katıldı.

Denetimlerle ilgili bilgiler aktaran Kaymakam Ünsal; “İlçemizde Kaymakamlığımız koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerimizce gerekli hijyen tedbirleri alınarak ilçemizdeki gıda üretim yerleri ve satış yerlerinde gereken hijyenik önlemlere ilişkin denetimler gerçekleştirilmektedir. Kontrol görevlilerimizce tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması için İlçe sınırlarımızda bulunan üretim, satış ve toplu tüketim olmak üzere bütün gıda işletmelerimize rutin aralıklarla denetim, numune alma denetimi, Alo174 şikâyet ve ihbar denetimleri yürütülmektedir. 2020 yılının başından beri ilçemizde 3 bin 40 denetim sayısı ile vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla durmaksızın denetimlerimiz devam etmektedir. Bununla birlikte pandemi süreci boyunca bütün hijyenik önlemler alınarak işletmelerimiz korona tedbirleri kapsamında bilgilendirilmektedir" dedi.

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