Burhaniye’de kurallara uymayanlara ceza

Burhaniye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Koronavirüs Covid19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ihlal ederek maske takmayan 38 vatandaşa toplam 34 bin 200 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin valiliklere gönderdiği talimat gereğince devam etmekte olan maske denetimleri sıklaştırıldı.
Burhaniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 173 aracı tedbirler kapsamında denetlerken ayakta yolcu taşıdığı tespit edilen bir minibüs şoförüne 900 Türk Lirası idari para cezası uygulandı. İlçe de faaliyet gösteren işyerleri, kendilerine özgü alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı hususunda kontrol edilerek denetlenirken covid19 pozitif temaslı vatandaşların izolasyon kurallarına uyup uymadığı da büyük bir titizlikle denetleniyor. Kurallara ve alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince para cezaları uygulanıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazalar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.