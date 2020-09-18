Börezli’de dere temizliği yapıldı

Burhaniye ilçesinde, Börezli mahallesi dere yatakları ve mazgalları temizlendi. Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan mahallelerde dere temizliklerine devam ediyor.

Periyodik olarak yapılan çalışmalarda dere yatakları ve su kanallarının tıkanıklarını temizleyen belediye ekipleri, dere içlerinde toplanan dallar, kayalar ve toprak yığınlarını temizleme işlemlerini yapıyor. Kış aylarında yağan yağmurlar sonucu dereler ve kanallarda oluşabilecek tıkanıklıkların su taşkınlarına yol açabileceğinden dolayı mahallede bulunan dere yatakları ve su kanalları dozer ve kepçelerle temizleniyor.

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