Burhaniye’de Kaymakam Memiş koronavirüs denetimine katıldı

Burhaniye ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak covid19 salgın hastalığı ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Kaymakam İlyas Memiş’in öncülüğündeki denetimlere, kurum amirleri ve denetim ekipleri katıldı.

İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet eden Kaymakam İlyas Memiş, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması hususunda uyarılarda bulundu. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Yasin Dikmetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Tamer Midilli, Belediye Zabıta Müdürü Yüksel Yüce ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram katıldı.

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