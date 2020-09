Kaymakam Ünsal; “Kahraman gazilerimize Türk Milleti olarak şükran borçluyuz"

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal Edremit’te ikamet eden gazilerle bir araya gelerek sorunlarını ve ihtiyaçlarını dinledi.

Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezinde gaziler ile buluşan Kaymakam Ünsal; gazilerle tek tek tanışarak sohbet etti.

Konuşmasında gaziliğin öneminden bahseden Kaymakam Ünsal; “ Edremit Kaymakamlığı olarak Gaziler günü öncesinde siz değerli gazilerimizle bir arada olmak, beraber olmak, sorunlarınızı ihtiyaçlarınızı ilk elden dinlemek için bugün burada bir araya gelmiş bulunmaktayız.

Değerli Gazilerimiz; Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak özellikle de gazilerimizin gönül huzuru içinde, refah içinde, hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri bizim en başta gelen görevlerimizden biridir. Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir ve olmaya da devam edecektir. Vatanımız için canını veren her şehidimiz, canını vermeyi göze alan her gazimiz bu milletin ortak değeridir.

Türk ulusunun var oluşunun, Milli Birlik ve Beraberliği ile vatan sevgisinin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin manevi varlıkları, tarih ve ulus bilincinin yerleştirilmesinde ve sahip olduğumuz yüce değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında kullanılabilecek en değerli hazinemizdir. Devletimiz tarafından kıymetli gazilerimize çeşitli sosyal haklar tanınmıştır. Bizler de Edremit İlçemizde Kaymakamlığımız ve Belediyemiz öncülüğünde gazilerimiz adına bir dernek kurarak ilçemizdeki bütün gazilerimizi aynı çatı altında birleştirmek istedik. “Edremit Vatanseverler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği” adı altında kurulacak bu dernek ile “Gazilik” unvanını yücelterek; milletin bütünlüğü ve devletin bölünmezliği ile cumhuriyetin kurulması ve korunması yolunda vuku bulan mücadeleleri, dökülen kanları, bu mücadelede şehit veya gazi olan kahramanları yeni nesillere anlatmak; tarihe, milli gelenek ve göreneklere bağlılık, fedakarlık, dayanışma ve yardımlaşma hasletlerini güçlendirmek ve yüceltmek yolunda etkili faaliyette bulunmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda gazilerimizin tanışmalarını temin etmek, dayanışmalarını sağlamak, sosyal, ekonomik, kültürel ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamayı da amaçlamaktayız. Gazilerimiz vatanının, devletinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutan ahlaklı, erdemli, faziletli kişilerdir. Gazilerimiz bu devletin güvenliğini, milletimizin refahını korumak adına savaşarak milletimizin gönlünde taht kuran kişilerdir. Kahraman gazilerimize Türk Milleti olarak şükran borçluyuz. Bu nedenle ilçemizde yeni kurulacak bu derneğin, üyelerini aynı çatı altında buluşturarak güzel hizmetlerde bulunacağına inancımız tamdır.

Gazilerimize ve şehit ailelerimize ne yapsak azdır. Ben ilçe Kaymakamı olarak gazilerimiz için yapılan her türlü çalışmalarda kapımız sonuna kadar açıktır. Çünkü onların derdi bizim derdimizdir. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

