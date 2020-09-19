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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti

İHA

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti

Türk Halk Müziği’nin efsanevi isimlerinden Mahmut Tuncer, yakın dostu ünlü şair ve sanatçı Abdurrahman Delen’in oğlu Samet Can’ın düğününe katıldı. Düğünde nikâh şahidi de olan Tuncer, gazetecilerin kendisine yönelttiği pandemi kurallarına uymayanlar hakkındaki düşüncelerini kendisine ait şakacı üslupla dile getirdi.
Sosyal mesafe kurallarına riayet edilen düğünde Elif ve Samet Can’ın en mutlu gününe ortak olan Mahmut Tuncer, yakın dostu Abdurrahman Delen ile gazetecilerin sorularını cevapladı. Korona virüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten Tuncer, “Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse birde bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki tarafta kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı. Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 1415 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle bugüne kadar 2530 düğünün iptal olduğunu kaydeden ünlü türkücü Mahmut Tuncer, “Biz bu düğün programlarının hazırlıklarını çok önceden yapıyoruz. Hatta bu sayı 30’dan fazlaydı. Ama canımız sağolsun. Bir kişinin canı bizim için yüz bin düğünden daha kıymetlidir. Bu yüzden de düğünler iptal edilmiş olabilir. Bu sene olmaz, gelecek seneye olur. Yeter ki insanlar huzur içinde ve sağlık içerisinde yaşasınlar. Gerisi önemli değil. Ama maddi açıdan çöküntü var mı? Tabii ki var. Ama olsun bu şahsen bizi pek etkilemez. Çünkü biz küçükken soğanekmek ile büyüdüğümüz için bizim için hiçbir şey fark etmiyor. Nihayetinde bizim yine soğanekmeğe dönme şansımız var. Bu konuda bizim için önemli olan insanların mutlu ve sağlıklı olabilmesidir. Aç değiliz, sokakta değiliz. Evimiz var, barkımız var. Her şeyimiz var. Sonuçta 10 günde bir et yiyeceğimize, 20 günde bir yeriz. 3 günde bir yiyeceğimize, 5 günde bir yeriz. Önemli olan burada Türkiye olarak sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek. Herkes sağlıklı olursa sende sağlıklısın. Ama bir kişinin pandemi konusunda zararı olduğunda herkese zararı olur” diye konuştu.
Önümüzdeki aylarda halay, rap ve rock müziğini birleştirerek bir albüm hazırlığında olduğunu hatırlatan Mahmut Tuncer, “Şu anda albümün alt yapısı hazırlanıyor. Stüdyoya girdik, okuduk. Arap, rock, halk müziği ve mendili bir araya getirmeye çalışıyoruz. Tahminen bir ay içerisinde iş başı yaparız. Dünyamız çok değişti. Bizde hızla teknolojik anlamda büyüyen dünyaya ayak uydurmaya çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.
Ünlü şair Abdurrahman Delen de, Mahmut Tuncer için bir şiir yazacağını ve bu şiiri Tuncer’in besteleyip şarkı yapmasını temenni ettiğini dile getirdi. Bunun üzerine ünlü türkücü, “Şair üstadımın yazacağı şiiri besteleyip seslendirmek benim için de mutluluk kaynağı olacaktır” cevabını verdi.

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