Balıkesir'de polisten silah operasyonu

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Balıkesir'de polisin şehir merkezi ve Sındırgı ilçesinde yaptığı operasyonda 2 silah ve bu silahlara ait 48 fişek ele geçirdi.

Polis, il merkezinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 31 adet fişek, Sındırgı İlçesinde, 1 pompalı tüfek 17 fişek ele geçirdi. Soruşturma sürüyor.

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