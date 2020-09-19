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Dursunbey Kaymakamı Bulut:"Salgını Tedbirler ve Denetimlerle Yeneceğiz"

İHA

Dursunbey Kaymakamı Bulut:"Salgını Tedbirler ve Denetimlerle Yeneceğiz"

Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçede son günlerde artan koronavirüs vakalarının önüne geçmek amacı ile denetimleri ve önlemleri arttıracaklarını söyledi. Kaymakam Bulut kurallara uymayanların kanunlar çerçevesinde cezalandırılacağını söyledi.
Geçtiğimiz hafta başında Dursunbey Kaymakamlığı görevine başlayan Rahmi Bulut'u İlçede faaliyet gösteren ulusal haber ajanslarınıntemsilcileri ziyaret etti. İlk görev yeriDursunbey'de Kaymakamlık görevine başlamanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Kaymakam Bulut, İlçeye hayran kaldığını ve uzun yıllar hizmetetmekistediğini söyledi.
Dursunbey'de son haftalarda artan koronavirüs vakalarısebebi ile tedbirleri ve denetimleri arttıracaklarının sinyalini veren Kaymakam Bulut; "Bilindiği gibi tüm Dünya ve Ülkemiz pandemi sebebi ile zor bir süreçten geçiyor. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri ileİçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelgeler doğrultusunda bizlerde bu süreçte aktif olarak ilçemizde sahada olacağız. İlçemizde şu anda artış eğliminde olan koronavirüs salgınını minimum seviyeye düşürmek için denetimlerimizi arttıracağız. Vatandaşlarımızdan ricamız Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına harfiyen uymaları. Özellikle esnaflarımızdan ricamız işyerlerinde gerekli tedbirleri alarak, kurallara uymayan vatandaşlarımızı uyarmaları. Amacımız ceza kesmek değil ama, bu salgının önüne geçmek için kurallara uymayanlara ceza keseceğiz" dedi. Pandemi sürecinde sık sık denetim için bizzat sahada olacağını ifade eden Kaymakam Bulut, halk sağlığını herşeyin önünde tutacaklarını ve bu salgını tedbirler ve denetimlerde yeneceklerini sözlerine ekledi.

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