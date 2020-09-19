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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Hamza Dağ: "Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı"

İHA

AK Partili Hamza Dağ: "Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı"

Balıkesir’in Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde parti ilçe kongrelerine katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı ve bu milletin karşısına sadece ülkedeki muhalefet değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor, ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden çıkıyor" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Gömeç ilçesinde düzenlenen AK Parti Gömeç 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı, Dağ , yaptığı konuşmada, "Recep Tayyip Erdoğan. Öyle değil mi? 18 yıldır yaptıklarımızla, inşa ettiklerimizle hep bir şeyler ortaya koymaya çalışan tarafta. Öbür tarafta 'nasıl buna engel olmaya çalışırız?' diyen bir zihniyet. Ama bugünün bir farkı var. Bugünün farkı 'karşımızda sadece CHP zihniyeti vardır', veyahut 'engelleyen zihniyet vardır’ diyemiyoruz. Sadece onlar yok. Bugün, kafasını sürekli bastırmış oldukları bu millet uyandı ve bu milletin karşısına sadece ülkedeki muhalefet değil, aynı zamanda Fransa Cumhurbaşkanı çıkıyor, ABD'de başkanlık seçimlerinde Joe Biden çıkıyor. Biz davamızın bu köklerinden bina inşa eden noktasında, o tarihten gelen misyonumuzu aynı şekilde bundan sonra da uygulamaya devam edeceğiz" dedi.
Bugün biz Libya'da da Doğu Akdeniz'de de öncelikle kendi ülkemizin ve milletimizin çıkarını kurumak olduğunu ifade eden Hamza Dağ, "Hakkımızı yedirmeyeceğiz dedik bundan sonra yedirmeyeceğiz. 'Kimsenin hakkında hukukunda gözümüz yok.' dedik. Bundan sonra da kimsenin hakkında hukukunda gözümüz olmadan bu milletin çıkarını hiç kimseye bırakmayacağız. Doğu Akdeniz'de bir mücadele devam ediyor. Bugün muhalefet 'Buralarda ne işimiz var?' dediğinde bu hafta içi il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanımız gayet güzel cevap verdi. Bugün Türkiye, Suriye'den çıktığında dünyanın o egemen güçleri, Suriye'de bir terör devleti kurmaktan vaz mı geçecek? Esat bugüne kadar yaptığı günahlardan sarfınazar edip, oradaki insanlara zulmetmekten vaz mı geçecek? Libya'da Fransa ve darbeci Hafter o yapmış olduğu mücadeleden vaz mı geçecek? Doğu Akdeniz'de bugün biz 'tamam, yokuz' dediğimizde Fransa, Yunanistan ve diğer egemen güçler 'tamam kardeşim, sizin hakkınızı veriyoruz' mu diyecek? Böyle bir şey olmayacağına göre o bölgede yaptığımız bu çalışmanın, mücadelenin gerçekten ne anlama geldiğini iyi idrak etmemiz lazım. Evet elimizde büyük bir imkan var şu anda. Bu imkan, son 45 yılda yapılan hamlelerle çıktı ortaya. Nedir bu büyük imkan? Bir kere biz o bölgede uluslararası sermayenin sondaj ve sismik arama gemileriyle yapmıyoruz bu araştırmaları. Kendi milli gemilerimizle yapıyoruz. Bunlar bize sadece bugün değil, yarın için de büyük imkan sunacak" dedi.
Muhalefete yüklenen Hamza Dağ, "Acaba kimi aday gösterelim, kimin üzerinde anlaşalım?' diye bir çalışma içindeler. Bu konuda da bir noktaya varabilmiş değiller. Aslında en büyük motivasyonları 'biz nasıl bu seçimi kazanırız' değil. En büyük motivasyonları 'acaba Tayyip Erdoğan'a bu seçimi nasıl kaybettirebiliriz, AK Parti'ye bu seçimi nasıl kaybettirebiliriz?' Kendi içlerinde bile birlik ve beraberlik sağlayabilmiş değiller. 'Çıkartalım' dedikleri adayın dışında birçok adayın şu anda sahaya çıkıp, 'Ben de varım kardeşim. Bensiz hesap yapamazsınız' dediklerini görüyoruz. En bariz örneği 2018 cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce. Siz kendiniz bir mühendislik yapabilirsiniz, baş aday olarak birini, bir hanımefendiyi gösterebilirsiniz. Bir kesime şirin gözükmek için, karşılıklı şirinlik yapmak için onun yanına birini monte etmek isteyebilirsiniz. 'Bu formülasyon bizsiz olmaz kardeşim' deyip ortaya çıkan, bugün biri, yarın üçü, birçoğu bu yaptıkları toplum mühendisliğini kendi içinde yıkmaya başlıyor. Bu sefer başkaca işlere giriyorlar" dedi.
Ana muhalefet partisinin bugünlerde bir tartışma yaşadığını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bir Atatürk tartışması yaşıyor. Gazi Mustafa Kemal ya da Mustafa Kemal mi demeli, Atatürk mü demeli, tartışmasını yaşıyorlar. Eğer bugün Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanının söylediği sözü bırakın AK Parti İstanbul İl Başkanını, Gömeç'ten Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi, Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi söylemiş olsaydı hem sosyal medyadan hem de diğer platformlardan grup toplantısında CHP Genel Başkanı konuşacak kadar bu konunun üstüne giderlerdi. Kendi il başkanlarına hiçbir söz edemiyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu partiye gelmesiyle beraber 10 yıldır sistematik olarak adım adım bu parti başka bir noktaya doğru götürülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yoldaşları Cumhuriyet Halk Partisi için 'Mustafa Kemal'in askerlerini' sindirmiş vaziyette" diye konuştu.

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