Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (4)

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BAKAN PAKDEMİRLİ: YANGIN BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Hakkıbey Yarımadası'nda gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Yangını Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine eden Bakan Pakdemirli, "Orman Genel Müdürlüğümüze bağlı 70 araç ve 405 personel ile ekiplerimiz; Ayvalık'taki yangına etkin ve yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangını büyük ölçüde kontrol altına almış durumdayız" ifadelerine yer verdi.AYVALIK (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

2020-09-20 03:25:35



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