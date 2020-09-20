Hakkıbey Yarımadası'nda orman yangını (5)



VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Balıkesir Valiliği, Ayvalık'ta meydana gelen orman yangını ile ilgili açıklama yaptı. Yaklaşık 80 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, yangının bölgedeki yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulduğu bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Küçükköy Mahallesi Badavut Mevkiinde 19.09.2020 Cumartesi günü saat 20.30´da ormanlık alana yakın bir yerde başlayan yangının orman alanına sirayet etmesi ve rüzgârın kuvvetli esmesi nedeniyle sıçrayarak yayılmasına neden olmuştur. Yangın, Şeytan Sofrası olarak bilinen tepelik alanın alt kısmında başlayıp sahil bandına doğru ilerlemiştir. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektarlık ormanlık alanın yandığı tahmin edilmektedir. Yangın, bölgede bulunan yerleşim yeri ve meskenlere sıçramadan durdurulabilmiştir. İlk andan itibaren etkili çok sayıda arazöz iş makinesi ve personel ile müdahale edilen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştır. Söndürme çalışmalarına devam edilmekte olup, kısmen kontrol sağlanmıştır. Rüzgârın hızını kaybetmemesi ve zaman zaman yön değiştirmesi sebebiyle çalışmalar büyük bir titizlikle yangını bütün yönlerden kontrol altına almak amacıyla sürdürülmektedir. İlk tespitlere göre yangının ormanlık alana yakın bir noktada aşırı rüzgarın etkisiyle elektrik iletim hatlarındaki kopma nedeniyle çıktığı yönünde bilgiler elde edilmiştir."AYVALIK (Balıkesir), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

2020-09-20 03:50:27



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