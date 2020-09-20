Ayvalık'ta 80 hektar ormanlık alan yandı; kara tablo sabah ortaya çıktı



Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN/ AYVALIK (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi´nde dün saat 20.30 sıralarında çıkan orman yangınında, ilk belirlemelere göre 80 hektar ormanlık alan yandı.

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çıkan yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Alevlere ilk müdahaleyi yakındaki site sakinleri yangın tüpleriyle yaptı. Ancak yangın kuvvetli esen rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, geniş bir alana yayıldı. Alevler Şeytan Sofrası´nın alt kısmından ilerleyerek, Badavut Sahili'ne kadar ulaştı. Yangını söndürme çalışmalarına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı ve çevre illerden sevk edilen 60 arazöz, 4 dozer ve 300 personel katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da söndürme çalışmalarına 63 itfaiye aracı, 8 iş makinesi ve 124 personel ile destek verdi.

Gece yarısı kontrol altına alınan yangında, ilk belirlemelere göre 80 hektar ormanlık alan yandı. Alınan önlemler sayesinde yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter de çalışmalara havadan destek verdi.

Ayvalık'a yazlığına tatile gelen Ruhi Çelebi, "Dün akşam saat 20.30-21.00 civarıydı. Enerjiler kesildi. Kesilince site sakinleri dışarı çıktı. Yangın bulunduğumuz noktada enerji nakil hattının kablosunun kopması sonucu başlamış. Enerji kablosu kopmuş, oradan kıvılcımla ani bir yangın başladı. Rüzgarın şiddetli etkisiyle de Badavut'a doğru devam etti. Site sakinleri yangına ellerinde kazma, kürek, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye yangın çıkan yeri söndürdükten sonra yukarıdaki yangın bölgesine gitti" dedi.

`CİĞERLERİMİZ YANMIŞ, BURASI OKSİJEN DEPOSUYDU´

30 yıldır Ayvalık'ta yaşayan Mehmet Aydın ise, "Buralar Badavut mevkisi, yangın Bağcılar'ın 10 kilometre ilerisinde çıkmış, Muratreis tarafında. Söylenecek bir söz yok. Ciğerlerimiz yanmış, buralar oksijen deposuydu. Yangının çıkış nedenini henüz bilmiyorum. Genellikle bizim insanlarımız çok bilinçsiz. Bu bölgede rüzgar eksik olmaz. Sigarayı arabadan atıyorlar, izmariti ormana atılınca yangın çıkıyor. Ben bu tür yangınlara çok şahit oldum. Bu gibi durumlarda biraz bilinçli olmak lazım. Yazık, bu ormanın bu hale yeniden gelmesi 200 yıl alır" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN

2020-09-20 10:25:11



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