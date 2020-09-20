Ayvalık'taki orman yangınında kara tablo sabah ortaya çıktı (2)

BALIKESİR VALİLİĞİ: 40 HEKTARLIK ALAN YANDI
Balıkesir Valiliği, Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili yeni bir açıklama yaparak, yanan alanın 40 hektar olduğunu bildirdi.
Yapılan açıklamada; orman yangınının gece boyunca devam eden söndürme çalışmaları ve sabahın erken saatlerinden itibaren helikopter ile yapılan müdahale sonucunda tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangına katılan çok sayıda arazöz, itfaiye aracı, iş makinesi ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun gayreti ve koordineli çalışması neticesinde yangın söndürülmüştür. Yapılan ölçüme göre yaklaşık 40 hektarlık bir alanın yandığı tespit edilmiştir" denildi. DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık BALIKESİR, (DHA)
2020-09-20 11:27:48
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