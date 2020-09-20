Ayvalık'taki orman yangınında kara tablo sabah ortaya çıktı (3)

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EVLERİ YANMAKTAN KURTULDU

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi´nde dün gece başlayan ve 40 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında evi yanmaktan son anda kurtarılan Furkan Sancaklı, yaşadııklarını anlattı.

Ayvalık ilçesinin Küçükköy Mahallesi Muratreis Koyu mevkisinde yazlık sitelerin bulunduğu alanda orman yangını çıktı. Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'ndaki yangının elektrik kablosunun kopması sonucu çıktığı ileri sürüldü. Yangında alevlerin ilk başta uzak olduğunu ancak rüzgarın etkisiyle büyük bir hızla evlerinin önüne geldiğini söyleyen Furkan Sancaklı, "Dün gece saaat 23.00 sıralarında yoğun bir duman kokusu geldi. Terasa çıkınca alevleri gördüm. Hemen çocucuğumu ve eşimi alıp arabayla kaçtım. Evin yanacağını düşündüm. Geldiğimde yakın bir mesafe kala evimizin kurtarıldığını gördüm. Korkunçtu. Rüzgarın etkisiyle bütün Badavut'un yanacağını düşündüm" dedi.

Bölgede, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler soğutma çalışmalarını ve kontrollerini sürdürüyor.Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Ayvalık Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Fatih Emrah ERDOĞAN-Hüsnü EVREN

2020-09-20 12:49:01



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