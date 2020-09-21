Burhaniye’de ot yangını

"Oğlum 'Hep bir yerlerin konuşuluyor anne' diyor"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Burhaniye ilçesinde, Çanakkaleİzmir kara yolu kenarında çıkan ot yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Çanakkaleİzmir kara yolu kenarındaki otluk alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürülen yangın korkuya sebep oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.