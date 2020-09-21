Balıkesir Büyükşehir, pazar yerlerinin çatılarında enerji üretecek Büyükşehir Belediyesi GES’ten elektrik üretecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak projeler üretmeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karizma Kapalı Pazar Yeri’nin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor. Santrale kurulacak fotovoltaik güneş panelleri sayesinde yılda 700 bin kilovat enerji üretilebilecek.

Sındırgı’da temeli atılan Jeotermal Kurutma Tesisinin ardından doğa dostu projelerini hayata geçirmeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kapalı pazar yerlerinin çatılarına fotovoltaik güneş panelleri yerleştirerek enerji üretecek. Çalışmalara ilk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri’nden başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki kapalı pazaryerlerinin çatılarını yenilenebilir enerji kaynağı üretmek için kullanacak.

Belediye bütçesine katkı sağlayacak

Günümüzde artan enerji giderleriyle azalan geleneksel enerji kaynakları birlikte değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün daha da artıyor. Bu gerçeklikten yola çıkarak çalışmalarına yön veren Büyükşehir Belediyesi; hem kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayacak hem de ilerleyen dönemde artan üretim ile fazlasını piyasaya satarak belediye bütçesine katkı sağlayacak.

Yılda 700 bin kilovat enerji üretilecek

Yapılan fizibilite çalışmaları doğrultusunda Karizma Pazar Yeri çatısı üzerine 450 kilovatlık güneş enerjisi santrali (GES) kurulacak. Yaklaşık 3 milyona mal olacak santralde; bin 650 fotovoltaik panel çalışarak yılda 700 bin kilovat elektrik üretilmesi öngörülüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sadece bu santralden ürettiği enerji, 2 bin 800 hanenin bir aylık tüketimine denk geliyor.

Doğa dostu projelere devam edecek

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımın hem sürdürülebilirlik hem çevre hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şehrin dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Belediyemizce 2019 Aralık ayında hizmete alınan Çöp Gazından Elektrik Üretim Santralinin de 5,6 Mw olan kurulu gücünü 2 motor takviyesi ile 8,4 Mw kurulu güce ulaştırdık” diye konuştu.

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