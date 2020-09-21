Ehliyetler yeni kimlik kartlarına yüklenmeye başladı Valilik işlem için randevu alınmasını istedi

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem Balıkesir'de de uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. Balıkesir İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırabilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri'nden randevu alan vatandaşların ehliyet bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarına yüklenmeye başladı.

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmayacak.

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