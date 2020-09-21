AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gür yüreklere su serpti “Yanan alanlar ağaçlandırılıp yeniden ekosisteme kazandırılacak”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde önceki gün çıkan ve 40 hektarlık alanda ağaçları kül eden orman yangını sonrasında AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, yanan bölgenin imara ve ranta açılıp, açılmayacağına ilişkin net bir açıklama yaptı. Başkan Gür, söz konusu alanların kesinlikle imara açılmayacağını ve bölgede dev bir ağaçlandırma çalışması yapılacağının müjdesini verdi.

AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür yaptığı yazılı açıklamada, “Geçtiğimiz Cumartesi günü gece saatlerinde Ayvalık’ımızın Hakkıbey Yarımadası’nda elektrik hattından çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümüştür. Çok sayıda arasöz, itfaiye aracı, iş makinesi, yangın söndürme ekipleri ve halkımızın yoğun gayreti ile sabaha karşı kontrol altına alınmıştır” hatırlatmasında bulundu.

Başkan Gür açıklamasında, “Hepimizin derinden üzüntü duyduğu bu olay karşısında Ayvalık ve ormanlarımız için canla başla çalışan başta Balıkesir Valiliğimiz olmak üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne, Ayvalık Belediyesine, Ayvalık İtfaiye ekiplerine, çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine, sivil toplum kuruluşlarına ve orada ekiplere destek olan tüm halkımıza teşekkür ederiz.”dedi.

“Yanan alanlar ağaçlandırılacak”

İçişleri Bakanlığı’nın yangının nasıl çıktığına ilişkin araştırma başlattığını kaydeden Ali Gür, “Biz de AK Parti Ayvalık İlçe Teşkilatı olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Ayvalık’ta önceki yıllarda yaşanan diğer yangınlarda olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ağaçlandırılıp yeniden eko sisteme kazandırılacaktır. Zaten son 10 yılda irili ufaklı 42 alanda orman yangınları çıkmış ve tüm bu alanların hepsi hızlı bir şekilde ağaçlandırılmıştır. Hiç kimsenin en ufak şüphesi olmasın ki, bu yangın sonrasında da küle dönülen ağaçların yerine yeni fidanlar ekilecek ve bizde bunun takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Gür, Ayvalık halkına geçmiş olsun temennilerinde bulunmayı da ihmal etmedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.