Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, pazar yerlerinin çatılarında GES'ler ile elektrik üretecek



Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, Karizma Kapalı Pazar Yeri´nin çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuruyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Santrale kurulacak fotovoltaik güneş panelleri sayesinde yılda 700 bin kilovat enerji üretilebilecek. Doğa dostu projelere devam ediyoruz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından kapalı pazar yerlerinin üzerlerine fotovoltaik güneş panelleri yerleştirilmeye başlanıyor. İlk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri´nde başlanan projeyle ayda yaklaşık 2 bin 800 hanenin kullanımına denk elektrik üretimi yapılacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının hem sürdürülebilirlik hem çevre hem de ekonomik anlamda kazanç sağlayacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "Geçtiğimiz haftalarda Sındırgı´da temeli atılan Jeotermal Kurutma Tesisi´nin ardından şehrin dört bir yanında var olan yenilenebilir enerji kaynağı potansiyelini kullanarak, doğa dostu projeler üretmeye devam edeceğiz. Belediyemizce 2019 aralık ayında hizmete alınan Çöp Gazından Elektrik Üretim Santrali'nin de 5,6 megavat olan kurulu gücünü, 2 motor takviyesi ile 8,4 megavat kurulu güce ulaştırdık" dedi.

2 BİN 800 HANENİN 1 AYLIK ELEKTRİK TÜKETİMİNE DENK

Hem belediyenin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını hem de ilerleyen dönemde artan üretim ile fazlasını piyasaya satarak belediye bütçesine katkı sağlamayı amaçladıkları projelere devam etiklerini kaydeden Başkan Yılmaz, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak kapalı pazar yerlerinin çatılarına fotovoltaik güneş panelleri yerleştirerek enerji üreteceğiz. Çalışmalara ilk olarak Karizma Kapalı Pazar Yeri´nden başlayan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı´mıza bağlı Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin dört bir yanındaki kapalı pazar yerlerinin çatılarını yenilenebilir enerji kaynağı üretmek için kullanacak. Kapalı Karizma Pazar Yeri çatısı üzerine kurulacak olan 450 kilovatlık GES, yaklaşık 3 milyona mal olacak. Bin 650 fotovoltaik panel çalışarak yılda 700 bin kilovat elektrik üretilmesini öngörüyoruz. Büyükşehir Belediyesi´nin sadece bu santralden ürettiği enerji, 2 bin 800 hanenin bir aylık tüketimine denk geliyor" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Merkez Fatih Emrah ERDOĞAN

2020-09-21 17:39:15



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