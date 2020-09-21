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Edremit AK Parti İlçe Başkanı Umutlu'dan belediyeye usulsüzlük suçlaması

DHA

Edremit AK Parti İlçe Başkanı Umutlu'dan belediyeye usulsüzlük suçlaması


Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR´in AK Parti'li Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, CHP´li Edremit Belediye yönetimini ihalesiz işlere imza atıp, birtakım çevrelere rant sağlamakla suçladı. Başkan Umutlu, "Yapılan yanlışlara artık bir son verilmesi gerekiyor. Edremit Belediyesi mevzuata aykırı biçimde ihalesiz, doğrudan temin yöntemiyle usulsüz çalışmalar yapıyor" dedi.
AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve yönetimini, kanunlara aykırı olarak ihalesiz işler yapmakla suçladı. Edremit Belediyesi´nin 3 farklı işi ihalesiz bir şekilde adrese teslim yaptırdığını açıklayan Başkan Umutlu, Edremit´in yararına olan işlerde belediye yönetimini destekledikleri gibi, Edremit´in aleyhine olan işlerde ise susmayacaklarını söyledi.
Umutlu, Edremit Şükrü Tunar Kültür Merkezi'nin tadilat işi, Sabahattin Ali Evi'nin tadilat işi ve birçok kilit parke taş temin işinin mevzuata aykırı biçimde ihalesiz, doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirildiğini vurguladı.
'RANTÇI VE YANDAŞLARA GEÇİT VERMEYECEĞİZ'
Başkan Umutlu, "Bu şehir hepimizin. Rantçılara, yandaşlara, kan emicilere geçit vermeyeceğiz. Edremit halkının bir kuruşu bile birilerinin cebine gidiyorsa burunlarından getireceğiz. Şükrü Tunar Kültür Merkezi´nin tadilat işi ihale edilmeden, doğrudan temin ile yapıldı. 4734 Sayılı Kanun'un 5´inci Maddesi´ndeki; 'Hiçbir İş Bölünerek Yapılamaz' hükmüne aykırı işler Edremit Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Kültür merkezimizin sadece koltukları için ihale yapılmıştır. Bu koltuklar uygun fiyat ile Edremit Belediyesi´ne kazandırıldı. Ancak kültür merkezimizin tadilat işleri kanuna aykırı olarak, ihale yapılmadan gerçekleştirildi. Doğrudan temin işleri, yani ihalesiz işler, ancak 90 bin TL artı KDV şeklinde yapılır. Fakat kültür merkezimizin tadilat işi 90 bin TL´nin çok çok üzerinde bir rakam ile yaptırılmıştır. Ayrıca Sabahattin Ali Evi'nin tadilat işi de bu rakamın çok çok üzerinde bir rakamla ihalesiz bir biçimde yaptırılmıştır. Doğrudan teminler yaparak, ihalelerin önünü kesiyor, kendi taraftarlarına imkan sağlıyorlar" dedi.
'PARKE TAŞ DÖŞEME İŞLERİ DE İHALESİZ YAPILIYOR'
Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihale edilmesi gereken kilit parke taş işlerinin de ihalesiz, doğrudan temin ile yapıldığını açıklayan Başkan Umutlu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Kilit parke taş işleri, belediyelerin Fen İşleri Müdürlükleri tarafından ihale edilmelidir. Fakat Edremit Belediyesi bu işi de her ay düzenli olarak çevresindeki bazı firmalara ihalesiz bir şekilde veriyor. Biz, doğru bildiğimizden şaşmayacağız ve yapılan yanlışların karşısında duvar gibi durmaya devam edeceğiz. Edremit Belediyesi´nin bu vurdumduymaz ve keyfiyetçi tutumunu sizlere tüm şeffaflığıyla açıklamayı sürdüreceğiz. Edremit Belediyesi hiç kimsenin rant kapısı ve babasının malı değildir. Belediyenin parasını, mallarını, mülklerini, babalarından miras kalmış gibi görenler elbet bir gün yüce adalet ve Edremit halkının huzurunda hesap verecekler. Biz hem AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı olarak hem de Edremit Belediye Meclisi AK Parti Grubu olarak Edremit Belediyesi´nin, Edremit´in menfaatine olan her türlü icraatının yanında olacağımızı ilk baştan yüksek sesle haykırmıştık. Bu sözümüzden dönmüyoruz ama yapılan bu yanlışlıklar, usulsüzlükler, rantçı çalışmalar karşısında da sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Bizim derdimiz Edremit´imizin refaha ulaşması, kalkınması ve hak ettiği yerlere gelmesidir. Bu düstur ve ilkemiz ile Edremit´e olan borcumuzu ödeyeceğiz."
DHA-Genel Türkiye-Balıkesir / Edremit Fatih Emrah ERDOĞAN
2020-09-21 18:58:56

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