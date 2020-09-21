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Balıkesir'de polis aranan 6 kişiyi ve 9 silahı yakaladı

İHA

Balıkesir'de polis aranan 6 kişiyi ve 9 silahı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 aranan şahıs ve 9 silah ve mermi ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir merkezde 2 aranan şahıs ve 1 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Bandırma'da 1 aranan kişi, Edremit'te 1 aranan kişi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 Av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ve 3 fişek, Gömeç'te 1 aranan şahıs, Savaştepe'de 1 aranan kişi, Ayvalık'ta 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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