Canbey ve Orkan’dan Balıkesirspor’a moral ziyareti

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesirspor yönetici, teknik heyet ve oyuncularını ziyaret ederek ligde başarılar dilediler. İkili, antrenman sonrası oyunculara baklava ikramında bulundu.

TFF 1. Liginde mücadele eden Balıkesirspor’a AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan moral ziyaretinde bulundu. Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu’da katıldı. Sporcuların antrenmanını izleyen Canbey ve Orkan, antrenman sonrası futbolculara baklava ikramında bulundular. Lig maçlarında Balıkesirspor ekibine başarılar dileyen Başkan Orkan, çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı.

Ziyarette Milletvekili Canbey ve Başkan Orkan Kulüp Başkanı Ümit Arslan ile de görüştüler. Kulüp Tesislerini gezen Canbey ve Orkan, Kulüp Başkanı Arslan ile sohbet ederek görevinde başarılar dilediler. Ziyaret sonunda Arslan, Canbey’e 10 numaralı kulüp forması hediye etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Muhiddin Diker ve Uğur Türkmen’de yeraldı.

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