Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde geçen cumartesi gecesi çıkan ilçe tarihinin en büyük orman yangınının ardından Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odalar Birliği ile İnşaat Mühendisleri Odası Ayvalık temsilcilikleri tarafından ortak bir basın açıklaması yapılarak, yanan alanların taviz verilmeden yeniden ağaçlandırılması istendi.

TMMOB Ayvalık Mimarlar Odası Temsilciliği Başkanı N. Berke Coşkun ile TMMOB Ayvalık İnşaat Mühendisleri Odası Temsilciliği Başkanı Fisun Atay tarafından ortaklaşa yapılan yazılı basın açıklamasında, “19 Eylül 2020 Cumartesi günü SarımsaklıBadavut bölgesinde çıkan ve kısa sürede büyüyerek önemli bir hasara neden olan orman yangını vicdan sahibi her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi bizleri de derinden üzmüştür. Odamızın; yangın ve yangından sonra yapılması öngörülen rehabilitasyon çalışmaları için her türlü destek ve yardıma hazır olduğunun bilinmesini isteriz. Ayvalık Mimarlar Odası Temsilciliği, her ulusal felakette olduğu gibi en başta Ayvalık halkının ve yetkili kurumların tüm gücüyle yanındadır” denildi.

“Bölgenin vahşi bir rant alanına dönüşmemesi için elimizden gelen her türlü destek ve mücadeleyi vereceğiz”

Ormanların sadece Ayvalık’ın değil; tüm Türkiye’nin milli serveti olduğunun vurgulandığı açıklamada, “Mevkii itibarıyla yanan bölgenin doğal sit alanı olması ve turistik ve konut kullanımlı bir bölgenin yanı başında bulunması; her duyarlı vatandaş gibi bizlerin de aklına sabotaj ihtimalini getirmiştir. Bilinmelidir ki, Anayasa’nın 169. maddesine göre yanan ormanların yerinde sadece yeni orman yetiştirilebilir. Dolayısıyla buradan bir rant kapısı açılmasına, bütün dinamikler gibi bizler de karşıyız. Bizler, göz bebeğimiz olarak gördüğümüz Sarımsaklı’nın hesapsız ve vahşi bir rant alanına dönüşmemesi için elimizden gelen her türlü destek ve mücadeleyi vereceğiz. Yangın her ne sebeple çıkmış olursa olsun, gelecekte sadece bölgenin rehabilitasyonu ve yeniden ağaçlandırılması ile ilgili projelerin dikkate alınması bir gerekliliktir. Ayvalık İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası Temsilciliği olarak konu ile ilgili atılacak her türlü adımın takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.” ifadelerine yer verildi.

“Yangın bölgesinin rehabilitasyonunda acele edilmemeli”

Yangın çıkan alana hemen yapılacak bir müdahaleden mutlaka kaçınılması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “İyi niyet ile sunulmuş bir acil eylem planı; aksi halde çok zararlı sonuçlar verebilir. Ekolojik bir yıkıma sebebiyet vermemek için, ‘yeniden ağaçlandırma’ konusunda atılacak adımların tedbirli ve planlı olması zaruridir. Uzman görüşleri doğrultusunda; müdahale zamanı, seçilecek ağaçların cinsi, yanan toprağın rehabilitasyonu ve benzeri konularda aceleyle hareket edilmemeli; stratejik bir plan dahilinde çözüm oluşturulmalıdır. Bundan sonrası için de bu tip felaketlerin yaşanmaması adına gereken önlemlerin alınması konusunda adımlar atılmalıdır. Zira istatistiklere göre orman yangınlarının büyük bir kısmı insan hatası ile çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki elimizle yaktığımızı, gözyaşlarımızla söndüremeyiz” denildi.

