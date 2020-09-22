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Büyükşehir Belediyesinden küçük ölçekli üreticiye destek Başkan Yılmaz: İstiyoruz ki üreticimiz para kazansın

İHA

Büyükşehir Belediyesinden küçük ölçekli üreticiye destek Başkan Yılmaz: İstiyoruz ki üreticimiz para kazansın

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli üreticiye; damızlık koç, süt otu, çalı kesme makinesi desteğinde bulundu.
Kırsal kesimde gelir getiren faaliyetleri desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi “Küçükbaş Hayvan Sürülerinde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında Karesi ve Altıeylül ilçeleri kırsal mahallelerinde sürü sahibi 97 üreticiye yüzde 75 hibe ile Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen merinos ırkı damızlık koç dağıtımı yaptı. Bunun haricinde koyunların ilkbahar ve sonbahar döneminde dış parazitler yönünden ilaçlanmasını sağlayan otomatik koyun yıkama makineleri alarak üreticilerin hizmetine sunan Belediye, şehirdeki bitkisel üretimi desteklemek, geliştirmek ve verimi artırmak amacıyla; Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Balıkesir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Balıkesir Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği, Balıkesir Karesi ve Altıeylül İlçeleri Süt Üreticileri Birliği işbirliğiyle; yüzde 50 hibe destekli, 616 üreticiye, 7 bin 500 dekarda ekilmek üzere 35 bin 250 kilogram süt otu dağıtımı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek, ziraî üretimi daha verimli ve sürdürülebilir kılmak maksadıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte meraların temizliğinde büyük önem arz eden çalı parçalama makinesi alarak kırsal mahallelerdeki üreticilerin hizmetine sundu. Söz konusu proje ile meraların temizlenerek otlama alanlarının genişletilmesi ve üreticilerin hayvanlarının meralardan daha fazla yararlandırılması amaçlanıyor.
Sürü kalitesi ve verimlilik artacak
Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde çiftçilerin direkt ve sürdürülebilir olarak yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serhat Akça “Burada koyunlarımızda verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla İl Tarım Orman Müdürlüğü ile birlikte 97 yetiştiricimize % 75 hibeli olarak merinos damızlık koç dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Koyunculuğu ve kuzusu ile meşhur olan ilimizin; sürü kalitesi ve verimliliğini artırmak en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bununla birlikte çiftçilerimize toplamda 7 bin 500 dönümlük bir alanın ekilmesini sağlayacak olan süt birliği ve damızlık birliği ile yüzde 50 hibeli 35 tonluk süt otu dağıtımını gerçekleştiriyoruz” dedi.
Geleceğe ve topluma yatırım
Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de ilk 10 da olan Balıkesir’in, tarıma elverişli toprağı, tecrübeli ve çalışkan çiftçileri ile her zaman söz sahibi olduğunu belirten Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan “Koyun ve keçilerde verimliliği artırma projeleri ile çiftçilerimizin mevcut işletmelerinin mevcut verimliliğin artması sağlanmıştır. Balıkesir’de, İl Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimize yapılan her yatırımın geleceğe ve topluma yatırım olduğunun düşüncesindeyiz. Bu bilinçle stratejimiz, ilimiz tarımının ‘Tarımın Bereketlendiği Şehir Balıkesir’ sloganı ile ‘Türkiye’yi Doyuran Şehir’ Balıkesir şekline getirmek ve sürdürülebilir üretimle yeterli gıdaya ulaşmaktır” dedi.
Başkan Yılmaz, "Üreticilerin girdi maliyetleri azalacak"
Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Dursunbey’de koyunları telef olan Ali Rıza Çelikel’e aynı günün akşamında 16 koyun gönderdiğini hatırlatarak başlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Herkesin derdine ortak olan bir liderin yanında canla başla çalışıyoruz. İşte ölçümüz bu.” dedi. Üreticilerinin girdi maliyetlerini düşürmek için çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz “Meraları temizleyerek daha verimli olmasını sağlayacak ve hayvanların bu meralardan daha fazla yararlanmasının önünü açacağız. Sonrasında gübre ve tohum atacak, doyan hayvan sayısını artıracağız. Böylece üreticimizin yem giderini azaltacağız” dedi.
Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde denemeleri yapılan ve bölgeye uyum sağladığı, verimi artırdığı anlaşılan süt otunun da dağıtımını yaptıklarını belirten Başkan Yücel Yılmaz “Büyükşehir, üreten insanın her zaman yanında. İstiyoruz ki üreticimiz para kazansın. Bunun için hayvan üreticisinin en büyük girdisi olan yem girdisine destek sağlamaya çalışıyoruz. Yerli ırkta verimi artıracak çalışmalar yapıyor, çiftçimizin kırsalda; daha kaliteli, daha modern ve kazançlı üretim yapabilmesi için yeni kaynaklar oluşturuyoruz. Üreteceğiz, ürettikçe kazanacağız. Birlikte Balıkesir’in toprağını güçlendirip potansiyelini artıracağız.” açıklamasında bulundu.
Başkan Yılmaz, "Otomatik koyun makineleri üreticilerin hizmetine sunulacak"
Koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini ve ilaçlanmasını sağlayan otomatik koyun yıkama makinelerinin de bölgesel olarak üreticilerin hizmetine sunulacağını söyleyen Başkan Yılmaz, coğrafi işaret ile koruma altına alınan “Balıkesir Kuzu Eti” üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla; Kepsut ve İvrindi ilçelerinde, ilçe belediyeleri ile işbirliği içerisinde “Balıkesir Kuzusu Damızlık Merkezleri” kurduklarını ifade etti.
Milletvekili Canbey, “Üreticilere hayırlı olsun"
Şehrin en önemli alanlarından olan tarım ve hayvancılığa katkı ve desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey “Sektörün zorlandığı bu dönemde üreticilere; tohum, damızlık ve makine desteği sunulması büyük bir katkı. Üreticilerimize hayırlı olsun.” dedi.
Vali Şıldak, "Kurum dayanışmasıyla işbirliği"
Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım Müdürlüğüne tarım sektörüne dokunan, kırsal mahallerde yaşayan çiftçilerin somut ihtiyacını karşılayıcı çalışmalarından dolayı kutlayan Balıkesir Valisi Hasan Şıldak “Dağıtılan damızlık koçlar sayesinde çiftçilerimiz ıslah edilmiş daha iyi ırk hayvanlarla sürülerini geliştirme ve çoğaltma imkânı bulacaklar. Burada bahsi geçen hayvancılık alanında ve mera ıslahı alanında girişimlerle kırsal kesimdeki insanlarımıza bir dokunuş yapıyor. Kırsal mahallede yaşayan hemşehrilerimizin tıpkı şehir merkezinde yaşayanların konforuna, hayat standartlarına ulaşmasını temin etmektir. Birliktelik içinde kurumlarımızın dayanışmasıyla işbirliği ile güç birliği yaparak gerçekleştirdiği çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu ne kadar olumlu sonuçlar doğurduğunu da burada gözlemlemiş oluyoruz” diye konuştu.
Törene; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Eski Genel Müdürü Kemalettin Tekinsoy, Kahramankazan Eski Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, Süt Birliği Başkanı Cihat Cimşek, HAYKOP Başkanı Faruk Özen ve çiftçiler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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