Susurluk'ta kablo hırsızlık şüphelileri yakalandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde telefon tellerini keserek çalan 2 kablo hırsızlık şüphelisi jandarma tarafından yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca “Haberleşme ve Nakil Kablosu Hırsızlığı”na yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Susurluk ilçesinde şüpheli 2 şahsın telefon müdürlüğüne ait haberleşme ve nakil kablosunu kestikleri tespit edildi.

Jandarma ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak icra edilen operasyon neticesinde; E.K. ve S.A. isimli şüpheli şahıslar Susurluk ilçesi Kepekler mahallesinde 06 plakalı araç içerisinde toplam 40 metre haberleşme kablosu ve 1 adet balta ile birlikte suçüstü yakalandı. Olaya karışan şüpheli şahıslar; E.K. ve S.A. adli makamlara sevk edilmiş ve haklarında yasal işleme başlanıldığı öğrenildi.

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