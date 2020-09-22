Uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Balıkesir'de motorize ekipler ile asayiş ekipleri, il genelinde yaptıkları ayrı ayrı operasyonlarda 12 şahıs üzerinde yaptıkları aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ile 1 uzun namlulu silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ve polis ekiplerinin Balıkesir il merkezinde ayrı ayrı yaptığı çalışmalarda, 7 şahıstan uyuşturucu madde ve 1 uzun namlulu silah, Gömeç ilçesinde 5 şahıstan çok miktarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp tabir edilen cam aparat yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı.

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